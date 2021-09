Red Bull vindt snelheid nieuwe Mercedes motor alarmerend

Red Bull maakt zich grote zorgen over de snelheid van de nieuwe Mercedes motor.

Gisteren in de spannende F1 kwalificatie voor de sprint kwalificatie van vanmiddag, was de spanning…euhm…eigenlijk niet zo heel erg aanwezig. Tenminste, niet waar het ging om welk team de dienst uit zou maken. In de vrije training van gisterenochtend, bleek namelijk al snel dat het team van Mercedes oppermachtig is dit weekend. De Merries waren op een compound harder, bijna een halve seconde sneller dan onze held Max Verstappen.

PER en VER

In de kwalificatie was het verschil uiteindelijk wat kleiner. Dat had echter alles te maken met het feit dat Sergio Perez zijn hele kwalificatie opofferde om Verstappen twee keer een tow te geven. Zonder deze welkome boost van PER was het nog maar de vraag geweest of VER de McLarens achter zich had kunnen houden. Stiekem is het ontluisterende antwoord daarop gewoon een volmondig ‘neen’.

Nieuwe Mercedes motor

Red Bull maakt zich dan ook een beetje zorgen om het grote verschil met Mercedes op deze baan waar de power unit het verschil maakt. Vooral het feit dat Bottas uiteindelijk de snelste man bleek te zijn, viel het team daarbij op. Niet alleen omdat dat dit jaar nog zeldzamer is dan in voorgaande seizoenen, maar ook omdat BOT zijn tijd reed zonder ‘tow’, maar met een hagelnieuwe tor in het achteronder. Hoewel deze technisch gezien reglementair in principe geen grote stap kan zijn ten opzichte van wat Mercedes al had dit jaar, ging ‘ie wel als een kogel. Helmut Marko bibbert er nog van na:

Als je ziet dat Bottas na zijn motorwissel zonder slipstream die tijd rijdt, ja dan is dat inderdaad wel alarmerend. Helmut Marko, kijkt naar verluidt met genoegen naar Alarm für Cobra 11

Laagje

De uitspraak van Marko is niet alleen logisch na de uitslagen van de sessies tot nu toe, ze hebben wellicht ook nog een ‘laagje’. Red Bull zet namelijk sinds kort weer wat vraagtekens bij de legaliteit van de Mercedes Power Unit. Das Haus zou een systeem gebruiken waarbij het korte periodes de temperatuur van het motorcompartiment af kan koelen tot lagere temperaturen dan toegestaan.

Ferrari is zoutig

Saillant detail hierbij is dat inmiddels bekend is geworden dat Red Bull voor het indienen van het protest ook met Ferrari gesproken heeft. De Italianen hebben het protest niet officieel mede ingediend, doch Mattia Binotto heeft er wel iets treffends over gezegd. De Zwitser claimt namelijk dat de situatie rondom de Mercedes Power Unit ‘niet anders is’ dan die rondom de krachtbron van zijn eigen team in 2019.

Binotto geeft daarbij aan dat hij het wel opvallend vindt dat er veel minder ophef over de zaak is dan destijds toen het zijn eigen team betrof. Tegelijkertijd geeft hij aan dat hij nog steeds vindt dat Ferrari toentertijd te hard is aangepakt. Dat maakt het voor team rood nu natuurlijk wat lastig om er met gestrekt been in te gaan. Maar dit alles wordt dus ongetwijfeld vervolgd. Waarvan akte!