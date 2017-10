Betaal de hoofdprijs voor een 205 GTi

Van een oud vrouwtje geweest, niet veel mee gereden...

Op de redactie slaakte @CasperH onlangs een kleine vreugdekreet; een prachtige 205 GTi wordt te koop aangeboden, een voor hem zeer bekende en geliefde auto. Het stuur zit echter wel aan de verkeerde kant, de auto staat namelijk te koop Sussex, Engeland, bij een specialist in klassiekers.

De auto in kwestie is een 205 GTI, in dit geval de variant met 1.6 motor. Er was ook een sterkere 1.9 variant. Volgens Casper is het de 1.6 die je moet hebben. Niet alleen omdat hij er eentje heeft, maar ook vanwege de kortere overbrengingen van de transmissie. Nog een reden om voor deze Peugeot te kiezen is de kleur. Bleu Miami staat fantastisch op de 205 GTI. De prestaties zijn tegenwoordig niet meer wereldschokkend. De 1.6 levert 105 pk bij 6.250 tpm en een koppel van 132 Nm bij 4.000 tpm. 0-100 km/u duurt maar liefst 9,5 seconden, maar reken maar dat het sneller aanvoelt. De topsnelheid is 190 km/u. Spannend.

De vraagprijs is echter wel een dingetje, die bedraagt omgerekend namelijk bijna een halve ton in euro’s. Daar krijg je wel een auto voor die daadwerkelijk van een oude vrouw is geweest en daadwerkelijk altijd binnen heeft gestaan. Het inmiddels 87 jaar oude besje kocht de GTi 36 jaar geleden, nieuw. Althans, dat beweert de verkoper. 36 jaar geleden was het nog 1981, twee jaar voor de introductie van de 205…

De auto is onderhouden door een Peugeot specialist. Ook de lage tellerstand van nog geen 17.000 mijlen helpt mee om de prijs van deze tot klassieker geworden hothatch op te drijven naar ongekende hoogten. Toegegeven, de auto ziet er ook bijzonder strak uit. De meeste exemplaren hebben een zwaar leven achter de rug. Van de 332.942 gebouwde 205’s GTI is nog maar een handjevol over.