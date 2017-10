Deze VW was een auto, pickup truck en SUV in één

Of het ook mooi was?

In 2002 presenteerde Volkswagen de Magellan: een behoorlijk veelzijdige SUV die werd vernoemd naar Ferdinand Magellaan. Deze Portugees gaf in de 16e eeuw leiding aan de eerste zeiltocht om de wereld. Een druk baasje dus en daarom leek het Volkswagen prima geschikt om deze concept car Magellan te dopen.

Onder de kap lag de destijds fonkelnieuwe W8 motor met een inhoud van 4 liter en in totaal 32 kleppen. Deze krachtbron dreef alle vier de wielen aan. Voor wegligging en comfort zorgden de luchtvering, elektronische differentiëlen, Michelin PAX banden en 19 inch velgen.

De stoelindeling kwam overeen met die van de Microbus, oftewel drie rijen met elk twee zitplaatsen. Het dashboard bevatte een infotainmentsysteem en het navigatiesysteem kon worden losgekoppeld. Handig als je een stukje gaat wandelen of fietsen. De echte avonturier kon de dakkoffer ondersteboven in het water zetten om er een bootje van te maken. Neen, dit verzinnen we niet.

Zoals gezegd lag onder de kap een W8 motor die 275 pk leverde, net zoveel vermogen dus als de Passat W8. Ook ontwierp Volkswagen een speciale aanhanger waarvan de vormgeving was geïnspireerd op de Space Shuttle. Je moet er maar op komen! Dat er geen productieversie van de Magellan kwam zal weinig verbazing wekken.