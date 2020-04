De Buick Wildcat was een wilde poes

Deze Buick Wilcat moest je niet zonder handschoenen aanpakken.

En jawel, alweer een concept die helaas nooit realiteit werd. Deze keer behandelen we de Buick Wildcat die in 1985 het levenslicht zag. Althans als concept dan, want helaas werd ook dit magnifieke concept nooit realiteit. Verwarrend genoeg tekende de Wildcat uit 1985 de vierde keer dat Buick de naam Wildcat aan een concept zou hangen. In 1997 volgde overigens ook nog een vijfde keer.

Medio jaren ’80 was de Wildcat vooral bedoeld om iets te bouwen rondom het vreemde partnerschap van Buick (GM) en McLaren. Het eerste showmodel debuteerde op de SEMA-show in Vegas. Omdat het de jaren ’80 was, kreeg de Wildcat een straaljager-achtige cockpit met futuristisch ogend wegklapbaar dashboard. Een jaar later was TopGun immers het toppunt van cool.

Later werd er echter ook een (soort van) functioneel prototype gebouwd. Deze Buick Wildcat had vierwielaandrijving met een ‘rear wheel bias’ (33/66) en de motor lag achter de inzittenden. Die motor in kwestie was de 3.8 V6 van Buick uit bijvoorbeeld de GNX, bewerkt met McLaren-goodies. Het ding leverde in theorie 360 pk. De koets was van carbon fiber.

Al die dingen maken je waarschijnlijk enorm enthousiast. Maar de prestaties vallen tegen. Het prototype had ondanks de briljante specs maar een topsnelheid van 70 mijl per uur en deed 8,4 seconden voor de nul naar zesennegentig. Hoe dan!?!

Wel, door wat ECU-tweaks van het negatieve soort werd de output van de dikke V6 ernstig beperkt. Misschien vond Buick de Wildcat iets te wild om los te laten op haar klantenkring…