Scoor de goedkoopste benzine Quattroporte VI op Marktplaats

Koop dan!

Het is altijd lastig om een absolute legende op te volgen. De Maserati Quattroporte V was zo’n auto die het sowieso moeilijk ging maken voor zijn opvolger. Niet dat de vijfde QP een perfecte auto was, uiteraard niet. De flipperbak die de auto oorspronkelijk had was hopeloos voor het comfort op lagere snelheden én onderhoudsgevoelig. Dat laatste geldt eigenlijk voor de hele auto. Maar op dat juiste moment waar alles werkte, was de Quattroporte V glorieus. Puike rij-eigenschappen, een bloedmooi uiterlijk en niet te vergeten die geweldige soundtrack herinnerden je eraan dat de keuze om niet voor saai Duits te gaan juist was (rijtest).

De Quattroporte VI die deze Ferrari met vier deuren moest opvolgen, had dus een zware dobber. Een té zware dobber, kunnen we nu wel zeggen. Het begon al met het uiterlijk. Dat was absoluut fraai, maar niet zo fraai als de ‘V’. Vervolgens was er het feit dat de ‘VI’ een speciaaltje was van wijlen Sergio Marchionne. De FCA-baas probeerde soms ietwat te optimistisch wat producten uit de grond te badge-engineeren om de talloze gaten in de gamma’s van de merken onder de paraplu te vullen. Zo deelde de Quattroporte VI de nodige genen met de Chrysler 300. Niks ten nadele van die auto, maar de ‘300’ was ontwikkeld om voor een duizendje of dertig verkocht te worden in ‘Murica.

Kwam de QP weg met deze bourgeoise basis? Fijn leder doet zijn best, maar kan objectief gezien niet verhullen dat een Siebener of ‘S’ op andere vlakken verfijnder is. Om toch meer pegels voor de Italiaan neer te leggen moet je wel heel erg gegrepen worden door de nog resterende Emozione.

Kijken we naar de tweedehandsmarkt, dan is het verhaal eigenlijk nog steeds hetzelfde. In tegenstelling tot wat je wellicht verwacht, valt het met de afschrijving best mee. De Masers schrijven zeker fors af, maar zakken nog niet door de vloer. Het goedkoopste exemplaar op benzine dat we op Marktplaats vonden, heeft een vraagprijs van 51.500 Euro. Het is er eentje met de verrassend lekker klinkende 411 pk sterke V6 onder de kap. Volgens de verkoper is de auto altijd in onderhoud geweest bij de fabrieksgarage. We zouden willen afsluiten met de traditionele ‘KOOP DAN’, maar check eerst nog even ons aankoopadvies.