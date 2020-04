Uitslag Formule 1: virtuele Grand Prix van China 2020

Gaat bovenstaande Sainz zijn kortgeknipte teamgenoot Norris verslaan in de virtuele Grand Prix?

Beginnen we er alweer aan gewend te raken? Ik in ieder geval wel. Nu we geen echte races hebben zijn de virtuele races die de F1 ons voorschotelt stiekem best geinig. En het wordt steeds serieuzer. Vanavond doen er al zeven ‘échte’ huidige F1 coureurs mee aan de race. De rest van het veld bestaat grotendeels uit jonge talenten uit de opstapklasses, dus het niveau van competitie is zonder meer hoog.

Kwalificatie

Helaas gaat het meteen weer mis met de man die er misschien wel het meeste zin in heeft van allemaal. Lando Norris heeft weer technische problemen en kan niet meedoen met de kwalificatie. Charles Leclerc gaat wel als een speer, hij zet al snel de beste tijd neer.

Er ontstaat meteen een mooi gevecht tussen de twee Williams coureurs. Latifi lijkt zijn teammaat Russell af te troeven, maar dan vecht Russell terug. Hij zet de tweede plek neer. De ellende voor de Williams coureurs is echter dat ze beiden een straf van vijf plekken krijgen vanwege excessive blocking. Russell is not best pleased en eist dat de wedstrijdleiding hier nog eens naar kijkt.

De straf van Russell promoveert Albon naar P2, voor Vandoorne, Deletraz en Latifi. Zhou, Giovinazzi en Fittipaldi maken de top-10 compleet. Sainz heeft minder mazzel, net als teammaat Norris lijkt hij te kampen met techische issues. Zie je wel vaker in de racesport. Als een rijder van een team uitvalt, dan volgt de ander best vaak ook.

Race: Start

Charles Leclerc start de race soeverein vanaf de eerste plaats met Albon in zijn kielzog. Gutierrez kent een goede start en gaat in de eerste ronde meteen een vermakelijk gevecht aan met Mercedes-teamgenoot Vandoorne. Guanyu Zhou, de winnaar van race 1 in Bahrein, meldt zich ook aan de kop van het veld. Hij wil voor eigen virtueel publiek natuurlijk een mooi resultaat neerzetten. Sainz heeft de McLaren kennelijk toch aan de praat nu, maar spint in de eerste ronde. Teamgenoot Norris heeft minder geluk en moet weer toekijken. Zijn simulator werkt voorlopig kennelijk net zo goed als onze app.

Race: Mid Race

Na enkele rondes zien we verschillende strategieën zich uitspelen. Terwijl de frontrunners op softs stoppen voor harde banden, kunnen de mannen op mediums nog even door. Hierdoor ligt Jimmy Broadbent aan de leiding, voor Liam Lawson en Carlos Sainz. Interessant is dat Albon zich middels een undercut een weg voorbij Leclerc gebaand heeft. Virtueel leidt hij dus deze virtuele race.

Hoewel iedereen in de laatste bocht weg lijkt te komen met een totale lak aan track limits, krijgt Giovinazzi een straf voor het overschreiden van deze limieten. De stewards lijken hier wat consistentie te missen. Albon kruipt ondertussen in de staart van Juan Manuel Correa, die probeert zijn banden levend te houden. Leclerc volgt de Britse Thai al enkele ronden op de voet.

Als Liam Lawson afdraait richting pits, neemt Carlos Sainz de leiding over. ‘Chili’ heeft nog een gaatje van een seconde of vier over richting Albon, maar moet nog een pitstop maken. Russell vecht zich op bruuske wijze een weg terug door het veld en jast Juan Manuel Correa van de baan. Sainz valt na zijn stop terug naar plek elf en vooraan het veld zijn de rollen omgedraaid: Albon jaagt nu op Leclerc. We zien dat AA23 hard aan het werk is, want hij haalt op een gegeven moment zelfs een handje van het stuur om wat zweet van zijn hoofd te vegen.

Achter het leidende duo is het Guanyu Zhou die zich weer ontpopt als een bandenfluisteraar. De Chinees knokt zich langs Stoffel Vandoorne voor wat voorlopig het laatste plekje op het podium is. Het virtuele publiek gaat volledig uit zijn plaat. Het is nu echter de vraag hoe lang de banden van de vroege stoppers het houden tot het einde van de race. We weten nog wat er destijds met Kimi gebeurde in de Lotus op dit circuit.

Race: Finish virtuele Grand Prix

Met nog vijf ronden te gaan pakt Vandoorne de derde plek van Zhou weer af op het lange rechte stuk na de verkante bocht. Ongeveer op hetzelfde moment is er drama voor Giovinazzi: hij verlaat de race met technische issues. Het blijft toch een dingetje met die Alfa Romeo’s.

Golfer Ian Poulters missie om geen ronde achterstand op te lopen loopt helaas uit op een deceptie als Leclerc ‘m inhaalt. Ook bij Ian ligt het niet aan de inzet, maar hij moet toch erkennen dat de rest van het veld wat meer talent heeft. Tot overmaat van ramp leiden de commentatoren hem zo erg af dat hij spint.

Zo kan Leclerc dus naar een relatief relaxte tweede overwinning op rij rollen, met Albon op plek twee. Vandoorne lijkt voor de laatste podiumplek te gaan, maar incasseert op de meet nog vijf seconden straf. Daarom scoort Zhou voor eigen publiek een podium en wordt Russell nog vierde, voor Stoffel. Gutierrez wordt geclassificeerd als zesde, vóór Deletraz, Liam Lawson, Latifi en Carlos Sainz, die het laatste puntje sprokkelt voor McLaren.

De volledige uitslag Formule 1 GP China

Leclerc – Ferrari Albon – Red Bull Zhou – Renault Russell – Williams Vandoorne – Mercedes Gutierrez – Mercedes Deletraz – Haas F1 Lawson – Alpha Tauri Latifi – Williams Sainz – McLaren Fittipaldi – Haas F1 Ilott – Ferrari Broadbent – Racing Point Correa – Alfa Romeo Courtois – Red Bull Davidson – Racing Point Immobile – Alpha Tauri Poulter – Renault

DNF

Giovinazzi – Alfa Romeo

DNS

Norris – McLaren