De cash cow van Lotus wordt eindelijk uitgeleverd

Alhoewel het project zolang geduurd heeft dat het nog maar de vraag is wat Lotus aan de Evija gaat verdienen.

Als autofabrikant gigantisch veel geld verdienen in korte tijd? Het recept is simpel. Lanceer een exclusief model met een pittig prijskaartje en verzin er een mooi verhaal omheen. Bugatti, Rolls-Royce en Bentley zijn merken die het recept tot in den treuren herhalen en er succes mee boeken.

Lotus Evija levering van start

De Lotus Evija is ook zo’n apart model. Met een prijskaartje van enkele miljoenen euro’s is het een stuk duurdere auto dan een Emira of een Eletre. Er is echter één ‘maar’. Dat is de complexe aandrijflijn. Eigenlijk wilde de Brits-Chinese autofabrikant de Evija al in 2020 uitbrengen, maar het gehele project liep jaren vertraging op. Nu, vier jaar later, is eindelijk het moment aangebroken. De leveringen van de Lotus Evija zijn in gang gezet.

De cash cow van Lotus rolt van de band. Echter is de vraag wat Lotus daadwerkelijk weet over te houden aan dit project na alle opgelopen vertragingen. Ze staan daar niet alleen in. Mercedes-AMG had ook de nodige uitdagingen met de One en uiteindelijk is dat ook maar een complex verhaal geworden.

De Lotus Emija rolt van de band in het Verenigd Koninkrijk. In eerste instantie communiceerde het merk een productieaantal van 130 stuks, maar de vraag is nu of die interesse nog zo groot is. De markt van de elektrische hypercars is niet bepaald heet.

Je hebt in elk geval iets unieks in de garage staan. De Lotus Evija is uitgerust met een 93 kWh groot accupakket en vier elektromotoren. Het systeemvermogen bedraagt meer dan 2.000 pk. Dit jaar verliep de marketing niet zoals gehoopt voor het merk. Op een hobbelig paadje in Italië werd in mei 2024 schade gereden en tijdens Goodwood ging het helemaal mis.

Het is te hopen voor Lotus dat ze alle negatieve dingen achter zich kunnen laten. Nu de leveringen zijn begonnen is er eindelijk goed nieuws te melden voor het prestigeproject dat de naam Lotus Evija met zich meedraagt.