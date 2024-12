Gelekt: de meest luxe SUV Coupé

De Fransen komen eraan! Dit is de DS Automobiles DS8.

Je kunt inmiddels behoorlijk wat SUV coupé’s kopen. De Duitse merken waren er vroeg bij in vorm van de BMW X6 en later de Mercedessen en Audi’s van deze wereld. In het lagere segment kun je ook shoppen voor dit soort apparaten, denk aan een Renault Arkana.

DS Automobiles DS8 gelekt

Wil je het in de premium hoek zoeken en geen zin hebben in Duits spul dan kun je binnenkort bij DS Automobiles shoppen. Wat we precies kunnen verwachten is nog even afwachten, maar de DS8 is gelekt. Daardoor kunnen we in elk geval kennismaken met het uiterlijk van de premium Fransoos.

De DS Automobiles DS8 is gelekt via cochespias1 en en moet een SUV coupé voorstellen. De auto is de luxe variant op een auto als de Peugeot 408 en de Citroën C5 X. Vooral het interieur ziet er fraai uit. Met mooie lederen stoelen, mooie materialen voor het dashboard. De aaibaarheidsfactor is groot met de DS8. In een wereld van harde plastics is zo’n fraai afgewerkte DS een dikke prima.

De DS8 komt op het STLA Medium platform te staan. Qua maat moet je denken aan een auto tussen de 4,3 en 4,9 meter lang. De accugrootte zal zo’n 98 kWh worden en de actieradius tussen de 600 en 700 kilometer.

Kijk je naar de aandrijflijn dan moet je denken aan varianten met een enkele of een dubbele elektromotor. De instapper krijgt waarschijnlijk 218 pk, de dikste 387 pk. Vooralsnog is de DS8 een volledig elektrische auto. Kijk echter niet gek op als Stellantis op de lange termijn het model toch gaat aanbieden met verbrandingsmotoren. Want van stilstaande fabrieken wordt niemand vrolijk.

Al deze informatie zal officieel bekendgemaakt worden als DS het doek trekt van dit gloednieuwe model. Voor nu is het nog allemaal speculaas. En speculaas is in deze tijd van het jaar erg lekker!