Lotus Evija versus hobbelig paadje: 0-1

Het gebeurt niet vaak dat je getuige bent van een lullige supercar-faal, maar het is gelukt: met een Lotus Evija!

Dit weekend is het tijd voor het Concorso d’Eleganza: Villa d’Este. Waar de regio rondom het Comomeer helemaal volstroomt met de meest exotische auto’s. Je kunt er je ogen uitkijken. Vandaar dat onze eigen hoofdredacteur @michaelras momenteel aldaar aanwezig is. En je kunt een aardige hall of fame compileren van de foto’s die we krijgen in de Autoblog-groepsapp.

Ken jij deze exoot nog? Via Autoblog Spots

Lotus Evija

Ook is er een Lotus Evija aanwezig, de 2.000 pk sterke elektrische hypercar van het herboren Britse merk. Met de welbekende supercar-concessies: weinig zicht naar buiten, enorm brede koets en natuurlijk zo laag bij de weg liggend dat elk hobbeltje een uitdaging is.

Schade

En dat moet dan een typisch Italiaans dorpspaadje uit. Waar het ‘asfalt’ een soort vergane lappendeken is. Het soort terrein waar je voorzichtig moet zijn. Michael dacht even de Lotus Evija te filmen terwijl deze uit het paadje probeert te kruipen. Het gaat nét goed! Tot het niet goed gaat.

De auto blijft namelijk hangen achter een ijzeren stang waarmee het hek dichtvalt. Deze wipt zo het kenteken van zijn houder en het akelige geluid van metaal dat over metaal schraapt als gevolg. Goed, het is niet een schade waar een auto total loss aan gaat, maar vervelend is het wel.

Die moet dus nog even opgelapt worden voordat deze zijn shine kan pakken op het concours.