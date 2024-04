Lotus Evija X: sneller dan de recordhouder op de Nürburgring

De Evija X is sneller dan de AMG One, maar pakt (nog) geen record.

Lotus heeft door de jaren heen al de nodige circuitspeeltjes gebouwd, maar een recordpoging was er nooit bij. Het draaide bij Lotus altijd om andere dingen dan absolute snelheid. Lotus heeft inmiddels echter een andere filosofie. Daarom hebben ze nu wél een auto die records kan verbreken.

Die auto is de Lotus Evija X, een hardcore circuitversie van de Evija. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de Evija X heeft een tijd genoteerd van 6:24.047. De Evija X is daarmee sneller dan de AMG One, die een tijd van 6:30.705 noteerde en daarmee het record voor de snelste productieauto pakte. De Evija X is echter niet straatlegaal, dus dat record blijft gewoon staan.

Het overall record pakt Lotus ook niet, want er zijn twee circuitauto’s die ooit een sneller rondje hebben gedaan. Dat zijn de Volkswagen ID.R en de Porsche 919. Voor wat het waard is: de Lotus is wel de snelste auto op de ‘Ring die gebaseerd is op een straatauto. De ID.R en de 919 zijn dat namelijk niet.

Volgens Lotus hebben ze nog niet het maximale uit de auto gehaald, want de genoemde tijd werd genoteerd op een natte dag in oktober. Onder betere omstandigheden moet er dus nog meer uit te halen zijn. Dat gaat Lotus ook doen, want ze hinten naar een nieuwe poging.

De verschillen met de straatauto zijn overigens minder groot dan je zou denken. De wijzigingen zitten ‘m vooral in de aerodynamica (de spoiler en splitter waren je misschien al opgevallen). Verder is de auto voorzien van andere schokdempers en – uiteraard – andere banden.

Technisch is de auto echter nog hetzelfde. Nu is 2.011 pk ook voldoende, laten we wel wezen. Dit bizarre vermogen wordt geleverd door een viertal elektromotoren, die gemonteerd zijn op de wielen.

2.011 pk of niet, het overall record op de Nordschleife gaat Lotus waarschijnlijk niet verbreken. Die lat ligt namelijk extreem hoog, want Timo Bernhard noteerde met de Porsche 919 een tijd van 5:19.546. Mogelijk kan de Evija nog wel de 6:05.336 van de ID.R verslaan, zodat ze in ieder geval het Ringrecord voor elektrische auto’s hebben.