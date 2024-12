Jaloers! BMW M4 als politieauto

Een BMW M4 Competition als politieauto, dat is beter dan een Audi A6 avant!

Geloof ons, het BMW GX-platform is fantastisch om te rijden. De Duitsers hebben het met deze generatie 3 Serie en 4 Serie voor elkaar gekregen om een geweldige sturende koets te combineren met een lage zitpositie en laten we die heerlijke S58 zes-in-lijn niet vergeten. Je zal dat maar elke dag mogen rijden.. VOOR JE WERK!

BMW M4 politieauto in Australië

En dan hebben we het niet over de dames en heren van de BMW Driving Experience, maar de politie van Australië. Hey das toevallig. Terwijl je dit bericht leest ben ik in het land van kangoeroes en koala’s aan het bloggen. Goedenavond! Ik heb beide dieren al gezien, maar nog niet de BMW M4 als politieauto.

De auto draagt de livery van de Highway Patrol. Andere voertuigen die deel uitmaken van deze vloot zijn de BMW X5, Skoda Superb, Kia Sorento en de Kia Stinger. Ja, dan kies ik toch de M4 uit dit rijtje. Het is echter niet zo dat de politie lekker snelwegkilometers gaat maken met dit ding. De M4 is een leenauto van BMW Australië en zal vooral worden gebruikt voor promotiedoeleinden.

Het is niet de eerste keer dat de Australische politie een BMW M inzet als dienstauto. Het korps maakt al gebruik van een M3 als onherkenbaar voertuig. Blijkbaar bevalt deze zo goed dat ze de M4 nu ook gaan gebruiken. Een strak gelijnde coupé met 510 pk aan vermogen en 650 Nm aan koppel, gewoon omdat het kan. Boefjes moeten oppassen, want met een 0-100 tijd van 3,5 seconden staat oom agent zo naast je.

Dikke bakken als onderdeel van de politievloot is niet uitzonderlijk. Dubai is een bekend voorbeeld waar de politie supercars gebruikt voor promotiedoeleinden. In Nederland zijn vooral de onherkenbare voertuigen lekkere vlotte jongens: van een Golf GTD tot een Mercedes-AMG A35. Zo dik als een BMW M4, nee dat dan weer niet.