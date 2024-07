De dikste Seat aller tijden gaat er ook uit!

Sad: de dikste Seat aller tijden gaat er uit. En ook hier komt er geen opvolger…

Het lijkt een beetje alsof we zitten te kijken naar het integrale aftakelingsproces van Seat. Het Spaanse merk begon ooit als frisse wind met Fiat-afgeleiden om Zuid-Europa mobiel te krijgen, met name het Iberische gedeelte. Nadat Volkswagen de boel overnam, leek de toekomst rooskleurig te zijn.

Seat mocht het sportieve broertje van de Volkswagen-Group worden. Althans, dat was wat Ferdinand Piëch eiste van zijn werknemers. Hij kocht topdesigner Walter de Silva weg bij Alfa Romeo weg en zette hem neer bij Seat. Alsof je David Gilmour weghaalt bij Pink Floyd en plaatst bij Joy Bernal of Captain Jack. Het plan om van Seat een Spaanse Alfa te maken, lukte kennelijk niet helemaal, want VW splitste Cupra van Seat.

Dikste Seat aller tijden eruit

We zitten nu een beetje op het moment dat de dochteronderneming succesvoller lijkt te worden dan het moederbedrijf. Dat blijkt uit de voorrang die Cupra krijgt voor elektrische auto’s, bijvoorbeeld.

Het Seat-gamma daarentegen is behoorlijk uitgekleed en dat lijkt alleen maar erger te worden. Het Britse Autocar kan namelijk bevestigen dat de dikste Seat van het moment er óók uitgaat. Het gaat om de Tarraco.

De Seat Tarraco is de Spaanse versie van de Skoda Kodiaq en Volkswagen Tiguan Allspace. Volgens Seat UK is de Tarraco een succes geweest, maar gaat de crossover uit productie en komt er géén opvolger. De Seat Taracco wordt langzaam uitgefaseerd ten gunste van de Cupra Terramar. Die auto neemt het stukje markt over.

Niet 100% een opvolger

Althans, dat is natuurlijk de stille hoop. De Seat Tarraco is namelijk 20 centimeter langer en bood een hoop ruimte voor een scherpe prijs. Met name met de PHEV-aandrijflijn had je enorm veel waar voor je geld en als ‘FR-Line’ smoelde die nog goed ook. De Cupra zal iets krapper zijn en wellicht ook ‘iets hoger in de markt gezet’.

De Seat Tarraco wordt dus de Cupra Terramar, eigenlijk. Dit zal de laatste Cupra zijn met een verbrandingsmotor. Daarna zal Cupra enkel en alleen elektrische modellen aan de range toevoegen.

Tenzij ook Cupra de EV-keutel intrekt die veel andere fabrikanten en concerns ook intrekken. Overigens druppelt er nog voldoende positief Seat-nieuws binnen, hoor. Zo was er een update voor de Seat Leon en een facelift voor de Arona.

