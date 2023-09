Hete Cupra Born komt eraan plus ‘Ibiza Cupra’

Een extra hete Cupra Born VZ klinkt ons als muziek in de oren. Stille muziek, maar muziek.

Nog niet zo lang geleden keken we naar enkele hoogtepunten van Seat. Daarbij kwam er onomstotelijk één ding naar boven drijven: de Ibiza is een absolute evergreen en veruit de belangrijkste auto van het Spaanse merk.

De Seat Ibiza bestaat nu alweer bijna 40 jaar en is het dus de hoogste tijd voor een feestje! Uiteraard is alles omtrent dat geestjein nevelen gehuld, maar we hebben het geluk dat een man in modieuze regenjas (sommigen noemen het een parka, maar wij niet) enkele sappige details heeft gedeeld.

Speciale Seat Ibiza

Seat komt namelijk met een ‘speciaal model’ om dit te vieren. Op welke wijze dat precies is, is niet geheel duidelijk. We hebben het idee dat de man in regenjas wel meer weet, maar het niet mocht zeggen.

Gelukkig kon onze interviewer wel iets loskrijgen. De auto zou namelijk kunnen gaan lijken op de Cupra Ibiza. Ja, de Cupra Ibiza. Ken je die nog? Toen Cupra zichzelf als merk introduceerde, hadden ze enkele voorbeelden van nieuwe modellen.

De Leon Cupra’s bleven nog even een Seat, maar de Ateca werd een Cupra. De Cupra Ibiza zou te duur worden om te produceren en te weinig onderscheidend ten opzichte van de Seat-derivaat.

Hete Cupra Born VZ

We gaan door met een heel erg relevante auto voor Cupra Nederland: de Cupra Born VZ. Vroeger waren Cupra’s de snelle en sportieve Seats, maar nu Cupra een merk is, is er ook een nieuwe badge om de topmodellen aan te geven. Anders krijg je de Cupra Born Cupra en dat klinkt raar. Daarom wordt het de Cupra Born VZ. Die hete Cupra komt binnenkort al op de markt. De lanceerkleur zal legergroen zijn, met de kenmerkende bronzen accenten zal dat er ongetwijfeld tof uitzien.

In technisch opzicht kunnen we een 240 pk sterke elektromotor verwachten die de achterwielen aandrijven. Waar de Volkswagen ID.4 er ook is met vierwielaandrijving, is de Cupra Born een achterwielaandrijver. Volgens de man in regenjas heeft Cupra wel een prototype gebouwd met twee motoren en dat die ‘heel erg leuk reed’. Helaas komt deze vooralsnog niet. Wellicht op een latere termijn. Dan zou Cupra een leuke concurrent hebben voor de MG 4 XPower.

Meer lezen? Dit zijn 11 hoogtepunten uit de historie van Seat Cupra!