Gouden velgen op een dikke Volvo V60: mag dat?

Kijk, gouden velgen op een dikke Volvo. Dat mag wel van ons!

Een Mercedes-Benz of BMW is van zich al een beetje fout. Dus een paar spoilers, wielen, frontlipjes en verlaging maakt er alleen maar meer een foute bak van. Is niet erg, een foute bak kan ook erg leuk zijn.

Het is altijd grappig als tuners zich bezighouden met auto’s voor alleen maar nette mensen. Stiekem staat dat best wel geinig. Denk aan de Jaguars van Arden, de Saabs van Hirsch Performance of Lancia’s van Novitec.

De Volvo’s van Heico Sportiv horen absoluut in dat rijtje thuis. Het maakt niet uit wat ze bij Volvo doen, Heico richt zich enkel op Volvo’s. Dat is de grote uitdaging als je een merktuner bent, je hebt te maken met de grillen van het management van het betreffende merk. Daarom is oud Saab-tuner Hirsch tegenwoordig Mercedes-Benz-specialist en ging Novitec maar over op dikke Ferrari’s en Maserati’s. Startech doet geen Chryslers meer, maar Land Rovers. Maar Heico blijft Volvo trouw.

OEM-plus

Bij Heico volgen ze de lijn van Volvo ook qua design. Hun modificaties tonen bijna altijd alsof de fabriek het zo bedoeld heeft. Het lijkt meer OEM-plus te zijn dan aftermarket. In feite is het dus overigens een beetje van beiden.

Voor nu heeft Heico een wiel in de aanbieding. Ze noemen het de ‘Volution-X’. Nu is dat normaal gesproken geen wereldnieuws, maar de kleur wel: GOUD!!! Alsof Mr T geregeld bij de Duitse tuner binnen komt lopen.

En weet je wat nog het gekke is: ze komen er nog mee weg ook. Natuurlijk mag je een andere smaak of mening hebben (daar zijn de comments voor!). Maar potjandorie wat smoelen die wielen heerlijk onder de V60.

Gouden velgen op een dikke Volvo

Nu moeten we er wel eerlijk bij aantekenen dat het niet een standaard V60 is. Zo is er duidelijk een frontlipje opgeplakt en subtiele verlaging uitgevoerd. Geslaagde tuning bestaat meestal uit meerdere subtiele modificaties, niet één grote.

De maatvoering is ook lekker. Ditmaal niet een super smal wiel, maar gewoon 20×9. Du 20 inch in diameter en 9 inch in breedte. Veel autofabrikanten passen 8,5 breedte toe, soms zelfs smaller. Dat staat wat iel, maar zorgt voor een iets hogere topsnelheid en lager verbruik. Ach ja, topsnelheid is niet relevant bij deze V60. Ondanks de toegenomen breedte is het wiel 6% lichter dan een standaard 20 inch wiel van Volvo zelf.

Het Heico Volution X-wiel is beschikbaar op een hele hoop Volvo’s: EX30, C40, XC40, S60, V60, XC60, V70, S90, V90 en XC90. Daarnaast past het wiel ook onder de Polestar 2. We gaan ervan uit dat het ook onder een Lynk & Co 01 moet passen, in dat geval. De prijs van het Volution X-wiel is 675 euro (per velg). Bestellen kan per direct.

Check hier de Volvo V60 T8 Heico van AB-lezer Allan:

Meer lezen? Dit zijn negen briljante Volvo kleuren op een rij!