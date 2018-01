SEAT maakt CUPRA officieel een eigen merk

Pardon?

SEAT onthult vandaag uit het niets dat de performance-afdeling CUPRA voortaan door het leven zal gaan als een eigen merk. De Spanjaarden brengen al jaren heet gepeperde auto’s uit onder het CUPRA-label, maar in 2018 wordt het onderscheid tussen de normale SEAT’s en de CUPRA-modellen nog verder benadrukt door ze verder te laten gaan onder een eigen naam.

Dit is dan ook de voornaamste reden dat SEAT de afscheiding heeft doorgezet; volgens hen is het noodzakelijk dat het merk meer dan ooit gaat werken aan het opbouwen van een eigen identiteit. Dit begint in eerste instantie door de nieuwe CUPRA-wagens te voorzien van een nieuwe CUPRA-logo.

CUPRA zal haar officiële debuut maken op 22 februari op een speciaal evenement voor de media. Niet veel later zal het merk haar eerste echte auto’s produceren, op de Genève Motor Show. Het zit er dik in dat het, net als nu, niet meer dan veredelde SEAT’s zullen zijn, tenzij ze een verrassing voor ons achter de hand houden. Vooralsnog laat het merk niets los over specifieke modellen.

Overigens zullen er in Nederland een klein aantal SEAT-dealers omgetoverd worden tot toegewijde CUPRA-verdelers, waar de nadruk ligt op een ‘optimale merkbeleving’.