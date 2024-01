Komt Seat tóch nog met een nieuw model?

Misschien moeten we nog heel even wachten met Seat doodverklaren.

Seat verkoopt nog aardig wat auto’s, maar toch is het merk al zo’n beetje doodverklaard. Niet zonder reden: Seat heeft sinds de nieuwe Leon in 2020 geen nieuw model meer uitgebracht en – erger nog – er wordt ook niet gewerkt aan nieuwe modellen. De volledige focus ligt nu op Cupra, dat wél met allerlei nieuwe modellen komt.

De naam Seat zal sowieso nog blijven bestaan, maar zoals het er nu naar uitziet bouwen ze straks alleen nog elektrische scooters. De dagen van Seat als automerk lijken geteld. Alhoewel… er zijn nu ook geruchten die anders beweren.

Autocar heeft namelijk van de Britse Seat- en Cupra-baas – een zekere Marcus Gossen – vernomen dat er mogelijk tóch plannen liggen voor een nieuwe auto. Ook tegenover AutoExpress lijkt Gossen hierop te zinspelen.

We houden nog een flinke slag om de arm, maar als er inderdaad een nieuwe Seat komt zou dat een goedkoper zustermodel van de Volkswagen ID.1 moeten worden. Dat zou niet zo heel gek zijn, want die gaat gebouwd worden in de Seat-fabriek in Martorell. Voor alle duidelijkheid: deze modellen komen onder de Cupra Raval te staan, wat weer een broertje is van de ID.2.

Ook al mocht er geen nieuwe Seat meer komen, dan is het de bedoeling dat Seat voorlopig nog niet stopt met auto’s bouwen. De huidige line-up – bestaande uit de Ibiza, de Leon, de Arona, de Ateca en de Tarraco – zal nog voorzien worden van facelifts c.q. updates om de levensduur te verlengen.

Bron: Autocar