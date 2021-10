Drukste spits ooit sinds corona, files en ongelukken

De drukste spits ooit sinds corona een dingetje werd. Het is weer ouderwets druk op de wegen.

De corona pandemie heeft flink zijn sporen achtergelaten. Daar zitten enkele negatieve sporen bij. Er zijn echter ook positieve dingen uit voort gekomen. Zo zijn de karretjes bij supermarkten veel schoner dan voorheen. Mensen hoesten niet meer in je gezicht in de trein. Het allerfijnste: thuiswerken bleek niet eens zo’n slecht idee.

Natuurlijk, als je met een gezin thuis zit, dan is het wat lastiger. Want ondanks dat papa of mama ‘niet gestoord’ mag worden, gebeurt dat natuurlijk wel. Maar hey, af en toe thuis werk verzetten kon dus gewoon. Zeker met de techniek van tegenwoordig is dat geen probleem.

Drukste spits sinds corona

Nou, dat heeft dus krap anderhalf jaar geduurd, want we zijn weer terug bij af. Natuurlijk, iedereen is vóór thuiswerken, maar dan wel als het de collega’s en buren betreft. Dat bleek uit het verkeer van vanochtend. Het was namelijk de drukste spits ooit op de Nederlandse wegen. Rond half negen (08:25 om exact te zijn), was het het drukst. Er stond maar liefst 759 kilometer file.

Dat komt mede door enkele ongelukken waren gebeurd. Denk aan een ongeluk tussen een vrachtwagen en bestelbus op de A1. Op de N331 was er een ongeluk met twee auto’s en een busje. In beide gevallen moest de gehele weg worden afgesloten. Dan was er op de A2 een vrachtwagen die omviel. Jammer, want het apparaat zat vol met puin dat nu op dit moment nog wordt opgeruimd, aldus Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.

Het wordt nog drukker

Het zat er al een tijdje aan te komen dat het telkens drukker aan het worden is. Vorig jaar was het ook al heel erg druk. Met name op vrijdag was het gezellig, er stond meer dan 650 kilometer file. Toen was er nog sprake van veel mist.

Sowieso gaat het weer nog wel een rol spelen de komende tijd. Het weer gaat slechter en slechter worden. Daarbij wordt het ook nog eens kouder. Dit gaat zorgen voor nog meer files, aldus de ANWB.

Fotocredit: Volkswagen boot op Premium Omega door @munich, via Autojunk.

Via: NOS.