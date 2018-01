De Duitse politie gaat zijn 3 Series inruilen

Ook de Polizei moet downgraden...

Niet alleen in Nederland zijn de auto’s van het gezag op vier wielen een hot topic. Ook in Duitsland is het smullen geblazen. Een groot gedeelte van de politie rijdt rond in BMW 3 Serie Tourings. Een uitstekende keuze, zou je zeggen. Rijdt uitstekend, relatief zuinig (de Polizei rijdt met 2.0 diesels) en voldoende ruimte. Zo ook in Noordijn-Westfalen. Maar volgens de Minister van Binnenlandse Zaken Herbert Reul is de 3 Serie Touring allerminst een succes bij het korps. De auto zou namelijk te klein zijn. Derhalve wil hij dat de agenten in ruimere auto’s gaat rijden. Inderdaad, we kiezen express niet het woord ‘groter’.

Vanaf volgende week worden gedurende vijf weken vijf nieuwe modellen getest door vijf verschillende politiekorpsen. Alle vijf de auto’s moeten ruimer zijn dan de BMW 3 Serie Touring. Deze waren nog besteld door voormalig Minister Ralf Jäger. Kennelijk was hij zo lovend over de auto dat er maar liefst 1.845 van besteld. Maar er kwam al snel kritiek op de BMW 3 Serie. Zo was de auto te krap om essentiële items als kogelvrije vesten, veiligheidshelmen en dergelijke moesten opbergen. Vaak werd de achterbank daarvoor gebruikt, maar dan was er weer geen ruimte voor gedetineerden of collega’s. Kortom, helemaal niet goed dus. De vrij jonge auto’s moeten vervangen worden door vijf kandidaten. De auto’s die in aanmerking komen zijn de Ford S-Max, Volkswagen Touran, Opel Zafira, Mercedes-Benz Vito en, jazeker, de BMW 2 Serie Gran Tourer!

Een andere reden dat er destijds gekozen werd voor de BMW 3 Serie is eigenlijk vrij logisch. De fabrikant uit München had verreweg het beste aanbod gedaan bij de aanbesteding in 2015. De auto’s verdwijnen niet direct uit het straatbeeld, maar zullen nog tot 2019 (volgend jaar dus) gebruikt worden. Daarna kan de Duitse Hermandad voorkomen rijden in een auto als de Granny Tourer. Dus nee, niet alleen in Nederland zijn de politiewagens kleine MPV’tjes. (via: Kölner Stadt-Anzeiger)