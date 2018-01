Eindelijk krijgt de Mazda 6 een waardige motor

Zijn ze bij Mazda dan nu eindelijk ook om?

Het verhaal van Mazda leest als een Franse strip. Als we kijken naar de Europese automarkt zien we dat eigenlijk elk merk over gestapt is naar motoren met drukvulling. In 99% van de gevallen middels een turbocompressor. Professor Jeremy Clarkson legt in deze video uit wat een turbo precies doet:

A turbo, exhaust gasses go into the turbocharger and spin it. Witchcraft happens and you go faster.

Geen speld tussen te krijgen. Een turbo is niet alleen goed voor meer vermogen, maar ook (mits juist afgesteld) voor een lager verbruik. Precies daarom maken de fabrikanten er maar wat graag gebruik van. Heel veel fabrikant monteren zo’n geluiddempende föhn op een motorblok om voor een wittere voet. Alle fabrikanten? Nee, in Hiroshima is een kleine, maar eigenwijze fabrikant die dapper stand blijft houden: Mazda. Onder de naam SkyACTIV (wie verzint zo’n naam eigenlijk?) heeft Mazda een heel pakket aan maatregelen om hun motoren efficiënter te maken. Zo maken ze gebruik van een zeer hoge compressie en een groot slagvolume. Daarmee zijn de motoren op papier minder sterk en zuinig dan die van de concurrentie. In de praktijk valt het eigenlijk best mee. De prestaties zijn prima en het verbruik wijkt minder af van de opgave van de fabrikant. Uiteindelijk sta je even vaak te tanken.

De Mazda 6 is ook enkel leverbaar met deze SkyACTIV benzine motoren (de diesels hebben uiteraard wel een turbo) van 2.0 en 2.5 liter groot. De tweeliter levert naar keuze 145 of 165 pk, de 2.5 stuurt 192 atmosferische paarden naar de voorwielen. Het koppel van 256 Nm is voor een atmosferische motor van dit formaat best aardig, temeer omdat het al bij 3.250 toeren wordt geleverd. Maar heel erg ‘topmodelwaardig’ is het niet. 0-100 in 7,8 seconden en een top van 223 km/u zijn wel aardig, niet bijster vlot. Gelukkig komt

daar verandering in. De Mazda6 is in Amerika nu leverbaar met een SkyACTIV turbomotor.

Deze moet eigenlijk gewoon naar Nederland komen. Ja, een turbo is niet altijd leuker, maar de Mazda 6 kan hem wel gebruiken. Het vermogen bedraagt nu namelijk 230 pk. Kijk, dat gaat tenminste ergens over. Niet dat @Wouter ineens rondjes van geluk gaat dansen op de redactie, maar toch. Het koppel bedraagt met de SkyACTIV Turbomotor maar liefst 400 Nm. Dat is meer koppel dan de Mazda 6 MPS onder de kap had en die motor is niet eens afgestemd op een gunstig verbruik. Dat is de nieuwe motor wel: volgens Mazda USA is de nieuwe 2.5 turbomotor een stukje zuiniger dan de 2.5 zonder turbo. Dat betekent voor ons Nederlanders dat de prijs (hopelijk) erg zal meevallen. Voor de context, op dit moment kost de Mazda 6 2.5 SkyACTIV in GT-M uitvoering (de enige leverbaar met deze motor) 45.450 euro. Of deze uitvoering in Europa verkocht gaat worden is niet duidelijk, maar van ons mag ‘ie komen.