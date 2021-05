De duurste Volvo C30 van Nederland is lekker dik - Autoblog.nl

Met de duurste Volvo C30 van Nederland kom je lekker eigenwijs voor de dag.

Er zit een verschil tussen auto’s die de petrolhead graag ziet en wat de consument daadwerkelijk doet. Iedereen koopt tegenwoordig een crossover met een kek sport-pakketje en zuinige motor of een bepaalde vorm van elektrificatie.

Een dikke driedeurs hot hatch met vijfcilinder motor gaan we helaas nooit meer zien bij Volvo. Sterker nog, ondanks dat de V40 een enorm succes was in Europa, is dat model óók opgevolgd door een (duurdere) crossover, de XC40. Maar het gaat nu niet om de V40, maar diens voorganger: de C30.

Duurste Volvo C30

Dat was namelijk een bijzonder leuke en eigenwijze auto. De compacte hatchback begon zijn leven als Volvo SCC (Safety Concept Car) en werd later de C30. Het was een hatchback op basis van de Ford Focus, dus je zou kunnen aannemen dat het een Focus met Volvo-logo was. Niets was minder waar.

Het was verregaand een échte Volvo, dus met uniek koetswerk en interieur. Net als de P1800 ES en 480 was de achterruit tevens de achterklep. Cool! Kortom, we gingen op zoek naar de dikste en kwamen zodoende toevallig ook terecht bij de duurste Volvo C30 van Nederland.

Uiteraard is het de snelste die je destijds kon krijgen. Dus met zo’n lekker romige, roffelende vijfcilinder. In dit geval is de auto goed voor 230 pk. Daarbij is de auto getooid met het R-Design pakket, dus met sportieve bumpers, grotere wielen en een sportiever interieur. Ondanks het R-Design pakket is de duurste Volvo C30 van Nederland niet een overdreven sportieve auto. Het is een soort Mini Grand Tourer met een eigenwijze motor.

Full Options

De auto is volgens de verkopende partij (een grote Volvo-dealer) ‘full options’, dus met alle opties. Wellicht dat mensen in de comments kunnen wijzen op een zeldzame optie die er toevallig net niet opziet, maar leer, navigatie, xenon, elektrische stoelen en een dakraam plus het genoemde R-Design-sportpakket zitten er allemaal op. Ook het puike Dynaudio-systeem ontbreekt niet. In tegenstelling tot veel andere Volvo’s C30 heeft de duurste Volvo C30 van Nederland niet heel erg veel kilometers gelopen.

Dit Cosmic White-exemplaar komt namelijk uit 2012 en heeft sindsdien slechts 115.907 km gelopen. Interesse? Het exemplaar kost 18.900 euro. Wil je weten wat Wouter er destijds van vond? Check dan Volvo C30 Rijtest en onderstaande video!

Mocht je deze of een ander exemplaar zoeken. Check dan ons Volvo C30 Aankoopadvies:

Bekijk de C30 advertentie op Marktplaars hier!