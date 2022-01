Deze Volvo XC60 is dik, maar niet té dik

Je moet het natuurlijk niet te gortig maken met een Volvo.

Als het om aftermarket-spulletjes gaat is de markt het grootst voor de Duitse premium-merken. Alleen op de Autoblog-redactie wordt er al flink gespendeerd aan mods voor dikke Duitsers. Als tuner is het nadeel wel dat je veel meer concurrentie hebt op dit vlak. Heico heeft dat probleem niet, want zij zijn gespecialiseerd in Volvo.

Mochten er mensen zijn die hun Volvo wat dikker willen maken, dan moeten ze dus bij Heico zijn. Deze Duitse tuner heeft nu een nieuwe kit voor de Volvo XC60, die recent een facelift heeft ondergaan. De mannen van Heico grijpen deze gelegenheid aan om de XC60 een make-over te geven.

Met name het vooraanzicht is veranderd: de voorbumper is een stuk agressiever geworden. Aan de achterkant is de Heico Volvo XC60 te herkennen aan de ovale uitlaatpijpen. En dit zijn geen nepperts, zoals je op veel Volvo’s ziet. Als je wilt kun je zelfs een compleet aangepast uitlaatsysteem met klep krijgen. Dan kun je de lekkere vijfcilinder de vierpitter extra goed horen.

Ander schoeisel mag natuurlijk ook niet ontbreken. Je hebt de keuze uit 21 of 22 inch velgen. Verder heeft Heico ook nog upgrades voor de motor, het onderstel en de remmen van de XC60. Dat is alleen geen nieuws, want die waren voor de facelift ook al beschikbaar. Maar dan weet je in ieder geval dat je bij Heico aardig wat geld kunt stukslaan op je Volvo XC60. Het is alleen de vraag wie dat ook gaat doen.

We zullen tot slot ook nog even vermelden wat je nou kwijt bent voor zoiets. Alleen de bodykit kost €2.856 ex. btw. Bestel je ook het aangepaste uitlaatsysteem mee, dan ben je €5.539,50 kwijt. Als je dan nog geld over hebt, kun je ook nog bij Heico shoppen voor onderhuidse upgrades.