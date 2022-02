Koop jij de dikste Volvo V50 T5 van Nederland?

De dikste Volvo V50 T5 doet ons denken aan betere tijden.

Heel erg veel Nederlandser dan de Volvo V50 wordt het niet. De auto biedt alles waar wij van houden. Een strakke stationwagon die stiekem iets te klein is. Dus perfect voor een gunstig brandstofverbruik en lage motorrijtuigenbelasting.

Verder kunnen wij altijd een chique badge waarderen en als het een beetje luxe aangekleed kan worden: graag! Daarbij zag de V50 er ook uit als een echte Volvo: een rechte neus en hoog doorlopende achterlichten.

Dikste Volvo V50 T5 van Marktplaats

De techniek was afkomstig van de Ford Focus, de zogenaamde ‘DA3’-generatie. Dat wil zeggen, zowel de Focus als de V50 maakten gebruik van het ‘C1’-platform van Ford. Dat is gelukkig een uiterst prettig platform. Daarbij is zeker niet alles van Volvo. Zo waren de diesels in samenwerking met PSA en Ford ontwikkeld, bijvoorbeeld.













Maar deze dikste Volvo V50 T5 van Nederland heeft een échte Volvo-motor onder de kap. Dit is een 2.5 liter vijfcilinder turbomotor. Die motor maakte de Focus ST van die periode ook al tot zo’n pretletter. De motor is goed voor 230 pk. In dit specifieke geval is de auto gekoppeld aan een vijftraps automaat. Dat past op zich wel bij het karakter van de auto.

R-Design

We kunnen het niet zomaar de dikste Volvo V50 T5 van Nederland noemen zonder het R-Design exterieurpakket te benoemen. De V50 is voorzien van dikkere bumpers, mooie wielen een flinke achterspoiler. Dit exemplaar met nog geen 125.000 km op de klok komt uit 2010 is dus een van de laatste uit de serie.

Ondanks dat de auto echt succesvol was, kreeg deze geen opvolger. De reden was vrij simpel, Volvo en Ford gingen uit elkaar. De V40 hatchback volgde de V50 min of meer op. Tegenwoordig moeten al die mensen verplicht een XC40 rijden. Ook mooi. De prijs? 15.900 euro. De advertentie kun je hier bekijken.

