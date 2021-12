Dit is de dikste Volvo C30 van Marktplaats

En ook meteen de duurste.

Als je op zoek bent naar een vlotte hatchback kom je al snel uit bij de usual suspects. Een interessante outsider is de Volvo C30 T5. Met een uniek design en een vijfcilinder heb je een hele leuke hatchback, die anders is dan anders.

Helaas is er nooit een echte hot hatch-versie geweest van de C30. Volvo gaf ons nog wel valse hoop met de 405 pk sterke vierwielaangedreven C30 Polestar. Wouter heeft er destijds zelfs nog in mogen rijden. Helaas is het nooit van een productieversie gekomen. Dat is nog steeds doodzonde.

Goed, een C30 Polestar is er dus nooit gekomen. Dan moet je zelf maar aan de slag om een hot hatch te maken van de C30. Dat heeft de eigenaar van deze C30 dan ook gedaan. Deze Volvo is flink aangepakt op alle fronten.

Het betreft een C30 T5 van na de facelift, die standaard over 230 pk en 350 Nm koppel beschikt. Niet verkeerd, maar er is ruimte voor betering. De C30 is onder andere voorzien van een aftermarket downpipe, een nieuwe intercooler en een catback-uitlaatsysteem. De C30 zit nu op 276 pk en 400 Nm koppel.

Het was je vast al opgevallen, maar het onderstel is ook niet standaard gelaten. Er is een schroefset van KW geïnstalleerd. Verder is de auto aan de voorkant voorzien van D2 Racing-remmen.

Qua uiterlijke aanpassingen zijn er nog BBS-velgen en striping over de hele lengte van de auto. Dit maakt de C30 lekker racy. Niks mis mee. Wat wel een brug te ver is zijn de paarse spiegels en de diverse stickers. Gelukkig biedt het autobedrijf dat de auto verkoopt zelf al aan om de stickers te verwijderen.

Deze Volvo C30 met nog geen ton op de klok wordt op Marktplaats aangeboden voor €22.900. Daarmee is het de duurste C30 van Marktplaats. Maar dan weet je wel zeker dat je de show steelt op de eerstvolgende Volvo C30-meeting.