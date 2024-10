De eerste échte politie-Cybertruck is een feit

Dit is geen shot uit een sciencefictionfilm, maar een echte politieauto.

De Tesla Cybertruck is nog steeds een van de meest bizarre auto’s van de afgelopen 20 jaar. Of je hem nu mooi vindt of niet, de Cybertruck heeft wel ‘road presence’. Dat kan de politie goed gebruiken.

Eerder dit jaar liet Tesla-tuner Unplugged Performance al weten dat ze de Cybertruck om kunnen bouwen tot politieauto. Daarbij lieten ze een demomodel zien, maar nu hebben we ook beelden van de eerste échte politie-Cybertruck. Deze is in gebruik genomen door de politie van Irvine.

Hier hebben we ook al eerder over geschreven, want de belastingbetalers waren bij voorbaat al boos over het prijskaartje. De Cybertruck kostte namelijk (inclusief ombouw) 150.000 dollar. Dit vond niet iedereen een verantwoorde uitgave.

Enfin, ondanks de kritiek presenteert de politie van Irvine nu toch met de nodige bombarie hun Tesla Cybertruck. Saillant detail: deze gaat NIET ingezet worden als normale patrouilleauto.

In plaats daarvan wordt de auto ingezet voor het Drug Abuse Resistance Education (DARE)-programma. Dit is een voorlichtingsprogramma waarbij wordt gewaarschuwd tegen drugs en geweld. De Cybertruck wordt dus vooral ingezet om de aandacht te trekken van scholieren. De politie laat echter weten dat de Cybertruck indien nodig ook ingezet wordt voor noodoproepen.

Overigens valt het met het prijskaartje op zich nog wel mee, want een uitgerust Ford Police Interceptor schijnt ook al 116.000 dollar te kosten. En van deze Cybertruck is maar één exemplaar aangeschaft.