Door deze politie-Cybertruck wil je niet achtervolgd worden

Jazeker, er is nu een Tesla Cybertruck voor de politie. En dit zijn geen renders.

Nu we er zo over nadenken is de Tesla Cybertruck eigenlijk uitstekend geschikt als politieauto. In de VS in ieder geval. De Cybertruck is namelijk bloedsnel én je kan er heel goed auto’s mee rammen. Als een Cybertruck even een PITT-manoeuvre uitvoert is het echt klaar met de achtervolging.

Dit kan binnenkort werkelijkheid worden, want de eerste Cybertruck in politie-trim is een feit. Deze is nog niet in gebruik, maar de auto wordt aangeboden door UP.FIT. Die naam zegt je misschien niks, maar dit is een tak van de bekende Tesla-tuner Unplugged Performance.

Voordat je denkt dat dit een showauto is: UP.FIT heeft eerder een politieversie van de Model Y gemaakt die ook echt gebruikt wordt. Het is dus de bedoeling dat deze Cybertruck daadwerkelijk in gebruik wordt genomen door de politie, het leger of een andere dienst. Volgens het bedrijf is er al “substantiële belangstelling”.

De politie-Cybertruck is uitgevoerd met het gebruikelijke arsenaal aan zwaailichten, sirenes en communicatiesystemen. De auto is voorzien van speciale 18 inch velgen en optioneel kunnen ook de remmen en het onderstel een upgrade krijgen. Verbinding met Starlink behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Geïnteresseerde overheidsdiensten kunnen de politie-Cybertruck nu bestellen en UP.FIT zegt de eerste exemplaren aan het eind van dit jaar te kunnen leveren. We kunnen niet wachten op de eerste achtervolgingsvideo met een Cybertruck.