Vet! je kan straks ALLE Formule 1-auto’s kopen als je wil

Alle Formule 1-auto’s? Kopen? Echt?

Het is doorgaans best lastig om een Formule 1-auto te kopen. Als je een ex-coureur bent wil je nog weleens kans maken, of anders als je gewoon een enorme sloot geld hebt waar je graag vanaf wil. Dat wil ook weleens helpen.

En dan hebben we het over één Formule 1-auto. Dat is al lastig, kun je nagaan als je alle Formule 1-auto’s kunt kopen die op de grid staan. En je hoeft er niet eens een nier voor te verkopen of een biermagnaat voor te ontvoeren. Hoe zit dat dan?

Koop alle Formule 1-auto’s van de grid

Je had het misschien al een beetje verwacht, maar het gaat (helaas) niet om de echte wagens. Het gaat om modellen. En wel van Hot Wheels. De fabrikant van speelgoedautootjes is een partnerschap aangegaan met de Formule 1.

En dat betekent dat je vanaf volgend jaar alle Formule 1-auto’s die meerijden kunt kopen. In schaal 1:64. En met de huidige afmetingen van de auto’s is zelfs dat nog een flink model, maar dat terzijde.

Eerder maakte de Formule1 al bekend in LEGO een nieuwe partner te hebben gevonden. Duidelijk is dus dat de sport zich meer op het jonge deel van de bevolking wil gaan richten. En oh ja, Hot Wheels heeft verstand van F1-auto’s, ze mochten eerder als enige een schaalmodel van de Ferrari F1 maken.

En je weet, als Ferrari je toestaat om iets met hun merk erop na te maken, dan moet je echt een heel grote zijn. Anders nagelen ze je aan de schandpaal en trekken ze je leeg tot je laatste stuiver. Want het blijven Italianen…

Ach, prima toch? Ze doen er niemand kwaad mee en je hebt weer een makkelijk verjaardagscadeautje voor die hardcore Max Verstappen Formule 1-fan, die verder alles al heeft.

Maar heeft hij al een Formule 1-auto? En zo ja, heeft hij ze allemaal? Nee hè? Dus doe er je voordeel mee.