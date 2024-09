Belastingbetaler boos vanwege peperdure Tesla-politieauto

Wat mag een politieauto kosten? Niet iedereen is blij met een Tesla als politieauto.

Gemeenschapsgeld uitgeven. Maak je geen zorgen, niet alleen in Nederland hebben we een mening over wat ‘ze doen’ met onze belastingcentjes. Voor de één kan een besteding een nuttige uitgave zijn, de ander ziet het als pure geldverkwisting.

In dit geval hebben we het over een Tesla Cybertruck als politieauto. De gemeente van Irvine in Californië heeft er eentje aangeschaft voor het politiedepartement. Kosten: 150.000 dollar, aldus Forbes. Het gaat hier om een Cyberbeast met een prijskaartje van 99.990 dollar. Men koos voor de Foundation Series, waardoor de prijs nog eens 20.000 dollar omhoog ging. Toen waren er nog enkele tienduizenden dollars nodig voor de conversie van een normale Tesla naar een politieauto.

Tesla Cybertruck politieauto

Er zullen ongetwijfeld inwoners zijn van Irvine die dit al zien als verspilling van belastinggeld. Daar stopt het echter niet. Waar inwoners echt boos over worden is het feit dat de Tesla-politieauto vooral inzet om het imago van het korps op te poetsen. De auto functioneert meer ter promotie dan als een daadwerkelijke politieauto.

Bezoekers en inwoners van de Amerikaanse stad kunnen onder meer met de auto op de foto gaan tijdens evenementen. Wie zit hier op te wachten? Dat is vooral een zin die bij meerdere inwoners van Irvine naar boven kwam. Ze opperden dat een Ford Explorer volstaat als politieauto, niet zo’n dure Tesla Cybertruck.

De bekende tuner Unplugged Performance werd betaald door de gemeente om de Cybertruck om te bouwen tot een politieauto. De auto werd in juni van dit jaar aangekondigd. Blijkbaar zijn er daadwerkelijk gemeenten, zoals Irvine, die de dure aanschaf en ombouw wel zien zitten.

Vermoedelijk had het korps en de gemeente de negatieve reacties van de inwoners niet verwacht. Want ja, in Dubai doen ze het toch ook? De stad in de Verenigde Arabische Emiraten staat onder andere bekend om de supercars als politieauto’s. Die reputatie heeft Irvine nog niet te pakken, het is sterk de vraag of dat überhaupt gaat gebeuren.