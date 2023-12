De eerste gecrashte Cybertruck is een feit!

Dat duurde niet lang. De auto is nog maar nét op de markt en de eerste gecrashte Cybertruck duikt al op op het net!

Het is de internet-roem die je eigenlijk niet wil ontvangen. Dat je de eerste bent die een nieuwe (en significante) auto in de kreukels rijdt. In veel gevallen gaat het dan om supercars. Dat is natuurlijk niet zo vreemd: een beetje supercar heeft veel vermogen, soms zelfs premium achterwielaandrijving en zijn de bestuurders een tikkeltje enthousiast. Het kan de beste overkomen.

De auto vandaag is niet een supercar, maar wel eentje die op internet zeer populair is. Het gaat om de nieuwe Tesla Cybertruck. Nu kunnen we vol ‘Matt Farah‘ gaan en alles afserveren omdat Elon Musk een nogal bijzondere meneer is, maar de auto is op zijn minst bijzonder. Dus vandaar dat we het nieuws even graag met je willen delen.

Eerste gecrashte Cybertruck: dit is ‘m!

Ten eerste: Elon Musk kan dan een rare kwibus zijn, maar hij flikt het wel weer eventjes om een bijzondere auto de weg op te krijgen. En gewoon met een heel erg bijzonder exterieur. Je zou denken dat iedereen extra alert is als er een Cybertruck in de buurt is, maar dat bleek gisteren niet het geval.

De eerste Cybertruck is namelijk gecrasht. Zoals het ernaar uitziet is het niet de schuld van de bestuurders van de Cybertruck. Op de SR-35 (a.k.a. Skyline Boulevard) vond er namelijk een ongeval plaats tussen een Cybertruck en een Toyota Corolla.

Niet de schuld van de Tesla bestuurder!

De Toyota raakte van de weg om onduidelijke redenen. Gelukkig kon de bestuurder van de Japanner de auto wel weer op het asfalt krijgen. Dat ging alleen iets te enthousiast waardoor deze op de verkeerde rijboon schoot. Drie raden welke auto nu net daar reed. Inderdaad, een Tesla Cybertruck.

Ondanks dat het dus overduidelijk de fout van de Toyota lijkt te zijn, vermeldt de politie wel dat de Cybertruck waarschijnlijk niet op de Autopilot stond. Dat schijnt nogal een dingetje te zijn in de VS, die Autopilot. Het heeft vooral te maken hoe deze wordt gebruikt en wie er achter het stuur zit. Maar ja, je kan gezond verstand niet voor de rechter slepen, hè?

Gelukkig raakte niemand gewond bij het ongeluk.

Imagecredits: boddhya via Reddit.