Fout geparkeerde Tesla Cybertruck weggesleept

Een bijzonder gezicht. Kijken hoe een Tesla Cybertruck wordt weggesleept.

Morgen is het moment dan eindelijk aangebroken. Dan vinden in de Verenigde Staten de eerste leveringen van de Tesla Cybertruck plaats. Een bijzonder gegeven, want tot op heden zijn er nog geen specificaties vrijgegeven van de elektrische pickup. Zelfs eigenaren weten niet exact wat ze krijgen.

Showroom

In de afgelopen dagen werden diverse showrooms van Tesla in de VS voorzien van een Cybertruck. Dit zijn met name exemplaren van klanten die morgen overhandigd worden. Daarnaast is de bizarre Tesla al meerdere keren gespot in het wild. Met name in steden als San Jose en San Francisco zou de kans aanwezig zijn om er eentje tegen het lijf te komen.

Gespot in San Francisco

Nou, ondergetekende is nét terug uit Californië. En helaas ben ik niet één Cybertruck tegengekomen. Niet in SF, niet in San Jose. En ook niet op het hoofdkantoor van Tesla in Palo Alto. Ik kon de auto wel spotten in de showroom, bijvoorbeeld in San Jose of in Los Angeles, maar ik wilde de Cybertruck graag op straat tegenkomen. Helaas was het geluk niet aan mijn zijde.

Hoe bizar deze EV ook is, je hebt gewoon met de regels te maken. In San Francisco werd een Tesla Cybertruck gespot die door de gemeente werd weggesleept. Het zou hier om een fout geparkeerde auto gaan. Op de zijkant van dit exemplaar staat “RC”. Dit zijn zogenaamde release candidate auto’s. Oftewel pre-productiemodellen die Tesla gebruikt om data te verzamelen.

Hopelijk krijgen we morgen alle antwoorden op de vragen die er zijn met betrekking tot de Cybertruck. Denk aan actieradius, prestaties, batterijgrootte, het snelladen enzovoort. Voor nu kijken we naar een Tesla Cybertruck die weggesleept wordt. Ook bijzonder. Oh, en iemand heeft iets uit te leggen op het werk waarom een pre-productie auto is afgesleept.

Fotocredit: Tesla East Bay Fremont via X