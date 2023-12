Aston Martin DBX 707 Midnight is voor verlegen mensen

Nou ja, verlegen. Je valt ietsje minder op dan normaal met deze speciale DBX 707 Midnight, dan met een normale.

De DBX heeft Aston Martin geen windeieren gelegd. Net zoals dat eigenlijk geldt voor elk luxemerk dat een SUV op de markt heeft gebracht. Kennelijk zijn er enorm veel vermogende mensen die liever een SUV hebben dan een elegante 2+2 coupé of cabriolet.

Net als bij de sportwagens van het edele Britse merk komen er af en toe ook speciale edities van de SUV. In dit geval stellen wij graag deze Aston Martin DBX 707 Midnight Podium Edition aan je voor!

Aston Martin DBX 707 Midnight Podium Edition!

Deze kun je vrij eenvoudig herkennen aan de bijzondere kleurstelling: Oberon Black, een matzwart dat bijna al het licht lijkt te absorberen. Alsof de koets geheel bekleed is in een soort stof, maar het is dus gewoon ‘een lak’. Mede door die lak vallen de limoengroene accenten extra op. In de voorbumper en sideskirts zien we de kleur terugkomen.

Volgens Aston Martin moet de kleurstelling denken aan die van de Formule 1-auto’s. Daar kunnen we niet in mee gaan, want die waren toch echt groen, toch? Dan zijn er de wielen: op de F1-auto zijn die 18 inch groot, hier meten ze maar liefst 23 inch! En zelfs dan nog is er best veel loze ruimte in de wielkuipen. Het geeft maar weer eens aan hoe groot de DBX is.

11 exemplaren

In het interieur zien we uiteraard ook veel zwart, maar is er voldoende afwisseling met Racing Green en weer dat gifgroen, ditmaal voor de stiksels. Daarnaast is er carbon-inleg en is er een badge waarop staat ‘Japan Midnight Podium Edition’. De scherpe lezer zal ons erop attenderen dat Verstappen de race won, voor Norris en Piastri. Dus geen Aston Martin op het podium in Japan.

Het wordt nog verwarrender, want er worden slechts 11 exemplaren gebouwd van de DBX 707 Japan Midnight Podium Edition, terwijl de AMR23 dit jaar toch echt ‘slechts’ 8 keer op het podium stond. Alle 11 zijn ze bedoeld voor de Japanse markt.

In technisch opzicht is de Midnight Podium Edition gelijk aan de gewone DBX 707, dus met een 707 pk sterke V8 biturbo van Mercedes-AMG. Dat betekent dat je in 3,3 seconden naar de 100 km/u kunt sprinten en op de Autobahn een topsnelheid van 310 km/u kunt halen.