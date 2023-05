Tesla Cybertruck interieur is opmerkelijk onopmerkelijk

De Tesla Cybertruck doet het helemaal anders dan andere Tesla modellen, maar voor het interieur valt dat wel mee.

Tesla komt binnenkort met een rivaal voor de Ford F-150 Lightning, GMC Hummer EV, Chevrolet Silverado EV en RAM 1500 EV. Ook al presenteerde Tesla de Cybertruck veel eerder, het lukte al deze rivalen om hun product inmiddels op de markt te krijgen. Toch belooft Tesla dat hij er nu echt aan zit te komen en dan is er werk aan de winkel, want er moeten nog wat puntjes op de i gezet worden om hem de weg op te krijgen.

Interieur Tesla Cybertruck

Het exterieur gaat bijna ongewijzigd zijn, tenminste, dat hoopt Tesla. Het interieur werd al getoond maar ook daar moet nog het één en ander veranderen voordat dat productierijp is. Welnu, het lijkt erop dat er ‘officieel’ beeld is van het interieur van de Tesla Cybertruck en het is verrassend niet verrassend.

Via Cybertruck Owners Club heeft iemand een foto van het interieur gedeeld. Het interieur past goed bij het doodeenvoudige exterieur van de Cybertruck. Wel verandert het een beetje en hoe dit ‘definitieve’ eruit ziet is niet geheel verrassend. We zien namelijk een Model S en X-achtige yoke en een horizontaal georiënteerd scherm in het midden van het dashboard. En verder helemaal niks, behalve een flinke bak ruimte. Eigenlijk hetzelfde dus als bijvoorbeeld een huidige Model 3.

Tesla heeft wat belangrijke zaken op de planning staan voor aanstaande maand(en), waaronder de Model 3 facelift en dus waarschijnlijk de definitieve Cybertruck. Dan krijgen we alle officiële specificaties en het officiële uiterlijk te zien.