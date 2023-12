Recordaantal elektrische auto’s verkocht

Wat is de best verkochte auto van het jaar en hoeveel elektrische auto’s zijn er verkocht. We hebben alle cijfers!

Het plaatje boven het artikel verklapt het natuurlijk al, de best verkochte auto in 2023 in Nederland is een elektrische auto, de Tesla Model Y. Zo, die spanning is eraf. Dan is het nu tijd om iets verder in de cijfers te duiken.

Waar we vorige week beschreven hoe branchevereniging Bovag kijkt naar het afgelopen jaar en het komende jaar is het deze week tijd voor de visie van Aumacon. Dit onafhankelijk kenniscentrum voor de mobiliteitsector houdt de cijfers bij en was in de persoon van Clem Dickmann deze week te gast bij @wouter in de Nationale Autoshow.

Recordaantal elektrische auto’s

Met nog een paar dagen te gaan komen we in 2023 uit tussen de 370 en 375 duizend geregistreerde auto’s. Een mooi aantal, zo’n 19 procent meer dan vorig jaar, maar daar zitten wel een aantal backorders van vorig jaar bij. Door leveringsproblemen konden die pas dit jaar worden uitgeleverd. Zo’n 40 duizend stuks van het totaal aldus Aumacon.

Interessant is dat dit jaar van deze verkopen maar liefst 110 duizend stuks een volledig elektrische auto zijn. Een absoluut record. Het marktaandeel van de EV is in 2023 dus zo’n dertig procent.

December dikke maand

December is een verrassend goede maand geweest. Waar normaal in de laatste maand van het jaar zo’n 10 tot 11 duizend auto’s op naam gaan, zijn het er dit jaar in december 2023 iets meer dan 30 duizend. En dat zonder een incentive op het gebied van bijtelling of BPM veranderingen of iets dergelijks.

Best verkochte auto

Waar vorig jaar Kia als best verkochte merk bovenaan stond is het dit jaar lekker oud en vertrouwd Volkswagen dat op nummer 1 staat. Best verkochte model van Volkswagen is de Polo.

Best verkochte model in de markt is zoals gezegd de Tesla Model Y die daarmee de Peugeot 208 opvolgt.

Blik op de toekomst

Hoe kijkt Aumacon dan in de glazen bol naar volgend jaar? De markt lijkt wat te verschuiven naar hybride auto’s. In 2024 verwachten zij een snellere stijging van de hybride auto verkoop dan de EV’s. Nu dus 110 duizend stuks volledig elektrisch verkocht, volgend jaar verwacht Aumacon 120 duizend stuks.

In totaal denkt Aumacon dat we in 2024 op zo’n 380 duizend auto’s uit gaan komen. Diesels sterven uit en ook het A en B segment krijgt steeds minder aanbod. Wel meer auto’s dan dit jaar dus, maar het is voor een land als Nederland aan de lage kant. Een land als België heeft in 2023 bijvoorbeeld zo’n 485 duizend stuks geregistreerd. In Nederland zijn auto’s duur en wordt er weinig nieuw ingezet.

Lichting 2019

Een ander ‘ding’ in 2024 is dat vervangingsjaar 2019 aan de beurt is. Iedereen herinnert zich nog wel de tsunami aan bijvoorbeeld Tesla Model 3 auto’s die in dat jaar nog werd afgeleverd. Die komen nu in de private lease voor ramsj prijzen en kan wel uit komen onder de 400 euro per maand.

Qua bijtelling gaat de elektrische auto voor de eerste cap van 30 duizend eind 2024 van 16 naar 17 procent. Dat zou einde van het jaar nog een extra duwtje in de verkoopcijfers kunnen geven. Benieuwd naar de best verkochte auto van 2024!

Bestelbusjes best verkochte auto 2024?

Het volgende jaar wordt ook interessant voor de bedrijfswagen markt. Komend jaar 2024 wordt namelijk het laatste jaar dat je een bedrijfswagen zonder BPM kunt aanschaffen. In 2023 werden er 70 duizend bedrijfswagens geregistreerd, voor 2024 verwacht Aumacon op 95 duizend stuks uit te komen. Iedereen nog even snel aan de nieuwe bus voor de BPM wordt ingevoerd dus.