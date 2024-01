De Ferrari 599 GTB had bijna dit frontje gehad

Het frontje wat de Ferrari 599 GTB had kunnen hebben is alsnog tot leven gebracht.

De Ferrari 599 GTB heeft het altijd moeilijk gehad. Deze auto had namelijk de grote taak om de 550/575M op te volgen. Dat zijn echt hele mooie auto’s. Met terugwerkende kracht is de bloedmooie F12berlinetta ook een moeilijke auto om je bloedlijn mee te delen. Pininfarina, waar Ferrari des tijds mee samenwerkte om auto’s te ontwerpen, had het er maar druk mee. De 599 droogt eigenlijk aardig op, dus je zou kunnen stellen dat zeker de juiste keuze is gemaakt. Dat is bij een Ferrari eigenlijk altijd zo, ook als de meningen op zijn minst een beetje verdeeld zijn.

Ferrari 599 GTB met ander front

Wat als we de tijdlijn een klein beetje hadden kunnen verschuiven? Er gaan altijd een hoop schetsen opgepropt de prullenbak in alvorens de definitieve schets omgezet wordt in het uiteindelijke design. Deze one-off Ferrari 599 GTB is wat er gebeurt als je het propje weer uitvouwt en één van de schetsen tot leven brengt.

Jason Castriota

Daarvoor moeten we het even hebben over Jason Castriota. Deze Amerikaanse ontwerper schopte het tot het zijn van een designer voor Pininfarina. Aldaar mocht hij een paar gave auto’s ontwerpen, zoals de Maserati GranTurismo, de Maserati Birdcage 75th Concept, de Ferrari P4/5 voor James Glickenhaus en dus de Ferrari 599 GTB. Het uiteindelijke ontwerp van Castriota is dus wat we kennen van de 599 GTB. Zoals de auto van vandaag had het kunnen zijn.

Op maat gemaakt

De unieke Ferrari 599 GTB werd een realiteit in 2011, op basis van een originele 599 GTB die werd besteld door de vader van Jason Castriota. Laatstgenoemde is na zijn Pininfarina-avontuur op zichzelf gegaan in 2008 met zijn studio Jason Castriota Designs. Deze firma is verantwoordelijk voor de styling van de SSC Tuatara. We wilden zeggen ‘onder meer’, maar het portfolio op de website bestaat enkel en alleen uit de Tuatara. Maar ook deze GTB, dus. In 2011 werd de 599 GTB opgestuurd naar Italië waar met behulp van koolstofvezel de unieke onderdelen op de 599 zijn ontworpen en geplaatst. Dat ging niet over één nacht ijs: de hele voorbumper, motorkap en voorspatborden zijn veranderd, inclusief compleet op maat gemaakte koplampen. Ook de velgen zijn uniek voor deze 599.

Achteraan lijkt het origineler, met de welbekende daklijn met de flying buttresses. Toch gaat het hier ook om een opnieuw ontworpen bumper, vooral het aluminium stuk met een wat uitgesprokenere diffusor valt op. De koelsleuven boven de uitlaten doen denken aan die van de 599 GTO, die er inmiddels anno 2011 ook was.

Alfa Romeo kleur

Dan denk je alles gehad te hebben, maar de lol moet nog beginnen. De hele auto is vervolgens gespoten in een blauwe kleur genaamd Blu Inverno. Die kleur is geleend van een andere Italiaanse grootmacht: Alfa Romeo. Als we zoeken naar Blu Inverno zien we vooral een oude Alfa Romeo Giulietta Sprint. Toch gek, want verder houden de linkjes met Alfa Romeo op. De echte inspiratiebron voor deze auto was een Ferrari 250 GT California, chassis GT2561. Met zijn donkerblauwe lak en chromen velgen snap je de link waarschijnlijk, maar het interieur maakt het helemaal duidelijk.

Daar is namelijk gekozen voor knalrood! Bekleed door Poltrona Frau en uniek voor deze zeer bijzondere Ferrari 599 GTB. Kan het dan nog beter? Ja, op één vlak. Ferrari probeerde je met bijna al hun modellen de ‘nieuwe’ F1-versnellingsbak aan te prijzen, een sequentiële bak. In een auto als de 599 GTB zouden we bijna zeggen: gewoon doen. Toch kon je des tijds nog kiezen voor een handgeschakelde zesbak met H-patroon en ja: dat is gebeurd voor deze GTB.

Kopen

Kopen? We zouden zeggen, dat kan op de website van Miller Motorcars in de VS die deze unieke Ferrari 599 GTB aanbieden. Al lijken de foto’s wat gedateerd en in het inventaris kunnen we hem ook niet meer vinden. Met dit soort unieke auto’s is het altijd maar de vraag waar ze eindigen en wat het gekost heeft. Een bijzonder verhaal is het absoluut.