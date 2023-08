Frans Duijts opteert voor Italiaans schoon

Als Frans Duijts de navigatie van zijn nieuwe Italiaan creatief instelt, spreekt zij misschien ook wel Frans. Of Duits.

Frans Duijts is een bekende Nederlandse volkszanger. Dat wil direct zeggen dat ondergetekende niet per se de beste kandidaat is om over het oeuvre te oordelen. Ik zet 100 procent NL alleen soms per ongeluk op in de auto. Om vervolgens snel weer door te skippen. Misschien ook wel helemaal onterecht, maar meestal werkt Nederlandstalig snel op mijn zenuwen. Each his own.

Gelukkig is wat bazelen over auto’s dan wel weer een aanwezige vaardigheid alsmede hobby. Dus zullen we maar snel overgaan op de reden om over Frans te praten. De beste man heeft namelijk een kneiterdikke Ferrari 296 GTB in ontvangst genomen. Duijts is daar zelf erg blij mee en dat zien wij dan weer erg graag. Autoliefde roest immers niet. One of us…one of us!

Op Facebook staan ook maar meteen wat gelikte foto’s van de rode Italiaan(se). Met 830 pk onder het gewelfde blik heeft Frans geen excuus meer om ooit te laat te zijn voor een optreden. Fans van de man met de zoetgevooisde strot zullen daar ongetwijfeld blij mee zijn. Maar wacht…er is meer!

De 296 GTB is voor Frans, hoe gaaf ook, slechts een stop gap. Een opwarmertje voor het echte werk dat hij heeft gescoord. Er komt namelijk nog een SF90 cabrio aan. Ook hybride, maar dan nog wat zeldzamer, sneller en exotischer. Wij kijken vast uit naar het moment dat Frans Duijts Chinees gaat halen met zijn Italiaan. Geniet ervan Frans!