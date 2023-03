Autoblog Spot van de Week: Ferrari 599 GTO

Met de Cavallino Rampante op de achtergrond gaat het niet zo goed, maar deze 599 GTO is helemaal in orde.

Hopelijk zijn jullie fan van V12 Ferrari’s (vast wel), want deze week hebben we wederom een V12 Ferrari als Spot van de Week. De vorige keer ging het om een klassieke schoonheid, deze keer is het een moderne Ferrari. Toch is deze auto ook al hard op weg om een icoon te worden.

We hebben het over de de derde Ferrari die de iconische letters GTO mocht dragen: de 599 GTO. De ‘O’ van Omologato is in dit geval niet helemaal op zijn plaats, maar daar gaan we verder niet moeilijk over doen. De 599 GTO is zijn label zeker niet onwaardig.

Wat de cijfers van de modelnaam betekenen is bij iedere Ferrari weer anders, maar in dit geval gaat om de cilinderinhoud. Onder de lange motorkap gaat een 5,99 liter V12 schuil, die in dit geval goed is voor 670 pk. Om deze pk’s eruit te persen moet je doorhalen tot 8.250 toeren, waarbij je tevens beloond wordt met een goddelijk geluid.

De GTO heeft niet alleen 50 pk extra ten opzichte van de 599 GTB Fiorano, er is ook 100 kg aan gewicht bespaard. Het resultaat was dat de 599 GTO op Fiorano een hele seconde sneller was dan de Enzo. Dat is knap, want die auto is een stuk lichter en heeft bijna net zoveel vermogen.

De uiterlijke verschillen met de normale 599 zijn redelijk subtiel, zeker als je naar de latere F12tdf en 812 Competizione kijkt. Je kunt de GTO onder meer herkennen aan het ‘kippengaas’ in de grille, de extra luchtinlaten in de motorkap en de achterbumper en de grote diffuser.

Van de 599 GTO zijn 599 stuks gebouwd. Dit exemplaar is uitgevoerd in Grigio Silverstone. Dit is niet de meest spannende kleur, maar een 599 GTO is gewoon altijd vet, ongeacht de uitvoering.

@dutchstylez spotte dit exemplaar in ‘Mestreech’, en pakt hiermee de Spot van de Week. Hij krijgt een Autoblog-pet of -muts naar keuze thuisgestuurd. Daarnaast zal zijn spot een week lang worden uitgelicht op de frontpage.

Volgende week zondag is er uiteraard weer een nieuwe aflevering van deze rubriek. Ben je ook iets leuks, speciaals of opvallends tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje!

