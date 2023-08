Gloednieuwe Ferrari 296 GTB stuk door tram in Gent

Een pepernieuwe Ferrari 296 GTB werd geraakt door een tram in Gent.

Altijd vervelend wanneer je gloednieuwe auto kort na het ophalen in puin gereden wordt. Nog vervelender als het een Ferrari betreft en het meest vervelend is het als het een hagelnieuwe 296 GTB betreft. Die is namelijk nog maar net uit en in Gent is er al eentje stuk gereden door een tram.

Ferrari 296 GTB kopt tram in Gent

Er is beperkt geschikt beeldmateriaal van het tafereel. Gelukkig hebben wij Autoblog-lezer Mathieu die er deze foto van wist te schieten. Wat er precies gebeurd is, dat is (nog) niet bekend gemaakt.

Al lijkt het eigenlijk vrij duidelijk: de tram remt slecht en de Ferrari heeft een grote dode hoek. Verder durven we geen conclusies te trekken, want er is wel iemand overgebracht naar het ziekenhuis. Al hebben de airbags hun werk gedaan, want erger dan lichte verwondingen zijn er niet gemeld.

Vooral een dikke misser voor de Ferrari 296 GTB dus, die nu waarschijnlijk langer bij de reparateur staat dan heeft gereden. (via PZC)