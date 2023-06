Ferrari 599 gaat in vlammen op in Huizen [video]

Een Nederlandse Ferrari 599-eigenaar had vandaag een hele slechte dag.

Het komt met enige regelmaat voor dat iemand de macht over het stuur verliest en zijn supercar in de kreukels rijdt, maar er zijn meer risico’s. Italiaanse sportauto’s (en McLaren’s) kunnen ook spontaan in de hens vliegen. Het lijkt erop dat dit vanochtend gebeurde bij een Ferrari in Huizen.

Het betreurenswaardige incident gebeurde vanochtend rond kwart voor twaalf op de Langehuizenweg, tussen Huizen en Laren. De auto begon te roken en stond binnen de kortste keren in lichterlaaie. Gelukkig was de bestuurder op tijd uitgestapt.

De brandweer had het vuur vrij snel gedoofd, maar helaas was het kwaad al geschied. De Ferrari kan als verloren worden beschouwd. De brandweer heeft nog wel de achterkant voor de vlammen kunnen behoeden. Kunnen er toch nog wat onderdelen verkocht worden.

De auto in kwestie is een Ferrari 599 GTB Fiorano, mocht je het model nog niet herkend hebben. De auto is in 2009 in Nederland geleverd en heeft sindsdien zeven eigenaren gehad. De huidige is dus ook de laatste.

De nieuwprijs van de auto was destijds €386.760. Relevanter is natuurlijk de actuele waarde. Uit de data van Classic Car Ratings blijkt dat een Ferrari 599 uit dit bouwjaar gemiddeld €139.715 kost. En die prijs gaat waarschijnlijk niet omlaag omlaag, want 599’s stijgen in waarde. Behalve dit exemplaar dan.

Van de voor- en zijkant lijkt het overigens een 599 GTO, maar dat komt omdat de auto is voorzien van GTO-velgen en een ‘kippengaas’-grille á la GTO. De achterbumper verraadt echter dat het ‘gewoon’ een 599 GTB Fiorano betreft. Wat het natuurlijk niet minder zonde maakt dat deze auto in vlammen opging.

Gelukkig hebben we ook nog beelden van de auto in betere tijden. De bovenstaande foto’s zijn gemaakt in 2019, toen de auto nog niks mankeerde (en je nog kon tanken voor €1,54 de liter). Mooi was die tijd.

Foto’s en video: Inter Visual Studio / Casper Bunschoten

Foto’s 2019: @kp92, via Autoblog Spots