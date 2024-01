Meer jaren ’90 dan deze Toyota Land Cruiser wordt het niet

Herleef de jaren ’90 met een flink verbouwde Toyota Land Cruiser in de correcte kleurstelling.

Er zijn vele verschijningsvormen van de Toyota Land Cruiser. Zo wordt nog steeds een derivaat gebouwd van de originele FJ40, maar zijn de meeste markten blijer met een flink aangeklede versie van de ‘fullsize’ Land Cruiser. De nieuwe Prado is ook een toppertje in worden. Tussen al die iconen hebben wij een beetje het gevoel dat de ’80-serie’ uit de jaren ’90 een beetje vergeten wordt.

Toyota Land Cruiser FZJ80

Het Amerikaanse TLC4x4 brengt hier verandering in met de coolste Land Cruiser 80-serie die je vandaag gaat zien. Van buiten omdat de kleurstelling perfect is. Groen met gouden(!) bumpers. Nee, geen ‘robuust’ zwart plastic, gewoon goud. Een setje Amerikaans uitziende chromen velgen passen er mooi bij.

LS3

Ook de originele motor van de Toyota Land Cruiser moest het veld ruimen ten faveure van de welbekende LS3 V8 van General Motors. Lekker, maar is het gave van zo’n oude Land Cruiser niet dat de betrouwbare V8 lekker door blijft kachelen? De originele Land Cruiser had immers ook een V8. Maar goed, het blijven Amerikanen.

Interieur

De andere highlight van de Land Cruiser door TLC4x4 is het interieur. Toyota had de FZJ80 al volgeplempt met beige leer, maar deze aangepaste versie heeft ook nog eens zittingen met een tartan-motiefje. Meestal is ‘saai’ wat snel in je opkomt bij een jaren ’90 Toyota interieur in het beige, maar met deze zittingen wordt het dan wel weer gaaf. Uiteraard blijven de stoelen in de kofferbak ook en met zo’n zelfde motiefje. In het interieur vindt je verder up-to-date techniek zoals een JVC-radio en nieuwe speakers.

Prijs

Hebben? Dat mag, maar dan moet je wel 250.000 dollar overmaken naar TLC4x4. Dat willen ze namelijk hebben voor dit exemplaar van de Toyota Land Cruiser. Nou is de markt van de Land Cruiser sowieso een lastige, want er wordt serieus geld voor betaald. 250.000 dollar is echter wel héél veel, da’s meer dan een nieuwe.