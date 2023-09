Met de V12! Dit is de goedkoopste Aston Martin DB11 van Marktplaats.

Er hangt toch een bepaalde magie rondom het merk Aston Martin. Stiekem droom jij er ook van er ooit eentje te hebben, toch? Het is een stuk chiquer dan al het Duitse spul, ook al is het niet per se een betere auto. En dankzij koning afschrijving zijn ze tweedehands voor relatief oké prijzen op te pikken. Zeker als je ziet wat je krijgt.

Goed, de goedkoopste Aston Martin DB11 op Marktplaats is voor de meesten van ons nog steeds niet te betalen. Maar als je kijkt naar de nieuwprijs, leeftijd en kilometerstand van de auto is krijg je een moderne auto zonder daarvoor de hoofdprijs te hoeven betalen. Het gaat hier om een DB11, met de twinturbo V12, voor een prijs van 159.950 euro.

De moderne koets van een DB11 maakt het een hedendaagse Aston Martin. Want hoe mooi de oudere Vantage ook is: het is een vrij oude auto op een oud platform. Dat kan je van deze DB11 uit 2017 niet zeggen. Bovendien heb je een moderne V12 onder de kap met twee turbo’s: genoeg koppel om er niet door de eerste beste Golf R uitgetrokken te worden bij het stoplicht. Dat is met een oudere Vantage of DB9 toch een ander verhaal.

De twinturbo V12 levert 600 pk en 700 Nm koppel. Daarmee sprint de GT in slechts 3,9 seconden naar de honderd. De topsnelheid bedraagt 322 km/u. Heerlijke cijfers om af te reizen naar Zuid-Frankrijk. Ik lust hem wel!

Het gaat hier om een Launch Edition. Dat betekent dat het model lekker is volgehangen met allerlei spullen. Bang & Olufsen geluid? Check! 360 graden camera’s? Check! Een interieur om je vingers bij af te likken? Check, check en check. De alcantara hemelbekleding is de kers op de taart. Maar kijk ook zeker even naar die prachtig afgewerkte stoelen.

Als je denkt dat 160 mille nog steeds een heftige aanschafprijs is. Bedenk dan dat de nieuwprijs in 2017 een heftige 306.242 euro bedroeg. Dat is nogal pittig. En ook een pittige afschrijving. Het kopen van een dergelijke auto is financieel gezien niet zonder risico. De afschrijving zal niet stoppen bij die 160.000 euro. Toch iets om rekening mee te houden bij het kopen van de goedkoopste Aston Martin DB11 op Marktplaats.