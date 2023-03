Koop de Aston Martin van een Autoblog-lezer!

Hoppa, jij komt chique voor de dag in de lente met deze Aston Martin op Marktplaats.

Van lente is op dit moment nog geen sprake. Tijdens het schrijven van dit stukje sneeuwt het er hevig op los. Maar de winterperiode is uitermate geschikt om je hobbyauto voor de lente en zomer te kopen. Wat dat betreft past het prima uitstekend bij deze Aston Martin V8 Vantage op Marktplaats.

De oplettende Autoblog-lezer heeft door dat dit een auto is van.. een Autoblog-lezer! De auto in kwestie werd als eens eerder gedeeld hier op de frontpage, toen @banderas een setje gelikte foto’s deelde van zijn Britse trots op Autoblog Spots. Diezelfde pica’s maken nu onderdeel uit van de advertentie op Marktplaats, want zijn Aston Martin staat te koop.

De Autoblog-lezer zegt dat de auto verkocht gaat worden in verband met andere levensplannen. En daardoor heb jij de kans om dit stukje kunst op wielen op de kop te tikken. De coupé heeft 103.000 kilometer gedraaid. Begin maart heeft de Aston Martin nog een onderhoudsbeurt gehad. Verder heeft @banderas een aantal modificaties uitgevoerd om de auto meer naar zijn smaak te maken. Er zijn spacers gemonteerd en de oorspronkelijke rode remklauwen zijn overgespoten in een koperen kleur.

Het gaat hier om de pre-facelift Vantage, met de 4.3 V8 uit 2006. Deze achtpitter levert 385 pk en is gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. Met de juiste handbewegingen accelereer je in vijf tellen naar de honderd vanuit stilstand. De topsnelheid bedraagt 282 km/u. Op de sprint trekt een hedendaagse Golf GTI je er misschien uit, maar met de soundtrack van de bulderende V8 maakt dat helemaal niets uit.

Voor € 47.900 is deze Aston Martin V8 Vantage op Marktplaats de jouwe. Maar @banderas zal vast wel een beetje korting geven met Autoblog-lezers onder elkaar. Toch ;)?