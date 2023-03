‘Opvolger’ Aston Martin DB11 krijgt deze naam

Je verwacht het niet: de naam voor de opvolger van de Aston Martin DB11 is bekend.

We moeten het even hebben over Aston Martin, in het specifiek de ‘DB’-modellen. Die zijn eigenlijk al sinds de jaren ’40 toonaangevend voor het merk. DB staat in deze context niet voor Deutsche Bahn, maar voor David Brown. Dat was degene die Aston Martin met een zak geld te hulp schoot en de modellen vanaf DB1 naar zichzelf vernoemde. Een beetje alsof er een gloednieuwe Aston Martin LS1 aan komt vanwege Lawrence Stroll. In combinatie met het feit dat Aston Martin vanaf de volgende DB11 ‘alles anders gaat doen’…

DB-namen

We kunnen je alvast verklappen dat Lawrence Stroll zijn ego niet groter is dan de historie van Aston Martin, maar eerst even over die DB-namen. DB1 tot en met DB6 hebben allemaal bestaan. Ook de naam DBS komt uit een ver verleden. Vanaf DB7 ging het een beetje anders. Niet alleen zit er 22 jaar tussen de laatste DB6 en de eerste DB7, ook de namen die erna komen hebben… een handleiding. Er is namelijk nooit een Aston Martin DB8 geweest, maar de opvolger heette DB9. En de opvolger daarvan heet DB11. Toch was er wél een DB10, dat was een exclusieve concept voor de James Bond-film Spectre in 2015. Opvallend genoeg ging dat om een kleiner model wat min of meer volledig in productie ging als de Vantage, niet als de DB. Lekker verwarrend.

DB12?

Welnu, het betekent dat er één logische naam in het verschiet zit. En dat is natuurlijk Aston Martin DB12. Meerdere bronnen denken zeker te weten dat Aston Martin die naam gaat gebruiken voor ‘de volgende DB11’. Dat ligt echter wel lastig. Aston Martin beloofde namelijk twee dingen: een DB11-‘opvolger’ die alles anders gaat doen en een nieuw Aston Martin gaat inluiden, en een facelift voor de DB11. Nu blijkt dat dit wellicht één en hetzelfde model is. En de kans is aanwezig dat deze dus Aston Martin DB12 gaat heten, waarmee er voor het eerst sinds DB6 een productieauto is met een even getal achter DB. Deze informatie kwam aan bod nadat Aston Martin de correcte trademarks aanvroeg voor de naam DB12 in de VS. Al zegt het merk daar zelf over dat ze dat altijd doen om ‘namen alvast te reserveren voor de toekomst’ zonder een bepaald tijdsbestek.

Eerder hadden we al wat wandelgangen-nieuws over de aankomende nieuwe Aston Martin DB11, waaronder dat de banden met Mercedes blijven. Niet alleen qua motor, de DB11 V8 blijft zijn AMG 4.0 V8 houden. Ook qua infotainment. Aston Martin heeft toegang gekregen tot de nieuwste MBUX van Mercedes waardoor die inmiddels stokoude controller van het Comand-systeem de deur uit mag. Wel belooft Stroll dat er een AM-sausje overheen komt en bijvoorbeeld alle gesproken berichten ‘met een Brits accent’ worden verteld. Jolly good!

V12 blijft!

Naar alle waarschijnlijkheid blijft de Aston Martin DB11 of DB12 ook zijn V12 nog even houden. De 5.2 liter grote V12 met twee turbo’s maakt een belangrijk deel uit van de DB11 en de aankomende opvolger/facelift dus ook. Da’s fijn, want fabrikanten die nog grote motoren durven uit te brengen juichen wij toe.

2023 zou een mooi jaar zijn voor Aston Martin om met iets groots te komen vanwege hun 110-jarige bestaan. Alle tekenen voor de DB12 dan wel vernieuwde DB11 later dit jaar zijn dus gegeven.