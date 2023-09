Dit is de goedkoopste Aston Martin van Marktplaats

De goedkoopste Aston Martin van Marktplaats kost net zoveel als een kale BMW 116i.

De Aston Martin DB9 was een zeer welkome verrassing toen deze op de markt kwam in 2004. De DB7 en V12 Vanquish waren al erg fraai. Maar kennelijk kon het dus toch allemaal nog mooier. Daarbij was de auto ook een stuk moderner. Hoewel de motor in principe nog steeds de fameuze twee Ford V6-en zijn die aan elkaar zijn geknoopt, sleepte de DB9 Aston Martin de 21ste eeuw in. De schuur in Newport Pagnell maakte plaats voor een moderne productielijn in Gaydon. Het zat allemaal een stuk strakker in elkaar.

Het interieur was ook een stuk moderner. Tegenwoordig dateert het Volvo infotainment-systeem van de vroege DB9’s de auto’s nogal. Maar het is geen vergelijk met wat Aston Martin eerder aanbood. Natuurlijk, ze zijn extreem gaaf die V8-en uit de jaren ’70. Maar het was ook wel zo dat kilometers leder en hout moesten verhullen dat de bouwkwaliteit niet per se overhield, om het zo maar te zeggen. De charme van handgebouwd moet je maar zeggen als liefhebber (en die charme is er ook natuurlijk).

De DB9, latere DBS en de Virage die nog even werd aangeboden, waren veel meer precisie instrumenten dan mokerhamers. Nog niet zo als een Ferrari. Maar het kwam een beetje in de buurt. Sjeems Bond kon eindelijk de Xenia Onatopps van de wereld realistisch bijhouden in hun rode Ferrari’s. Hij zal daar nog weleens met weemoed aan terugdenken nu hij woke is en euhm…dood is (spoiler alert).

Als jij het nog wel aandurft zo’n Aston Martin anno 2023, dan hebben we ontzettend goed nieuws voor je. In tegenstelling tot Ferrari’s, schrijven Astons namelijk af. En best fors ook. De goedkoopste Aston Martin DB9 op Marktplaats, kost nu 38.499 Euro. Dat is zoals in de intro reeds benoemd, ongeveer hetzelfde als een kale nieuwe BMW 116i. En dan heb je dus vier keer zoveel cilinders, plus premium achterwielaandrijving.

Natuurlijk is er wel een keerzijde. Het kost ietsje meer om de DB9 ook rijdend te houden. De V12 lust een flinke slok, wat niet lachen is met de huidige benzineprijzen. En onderhoud is ook niet per se goedkoop. Gelukkig heeft de vorige eigenaar bij 160.000 kilometer nog groot onderhoud laten uitvoeren. De motor is voor 20.000 Euro gereviseerd. Nu staat de teller op 162.000 kilometer. Dus feitelijk is deze unit een megadeal van jewelste.

Is het dan een of ander gaar hok? Moeilijk te zeggen vanaf papier. Volgens de verkoper is ‘ie in ieder geval schadevrij gebleven. En is de auto origineel in Nederland geleverd. Een sluitende onderhoudshistorie is ook aanwezig. Wel heeft de auto volgens de RDW al 9 eigenaren achter de rug. Het fraaie leder is een beetje smoezelig. Maar ja goed…Het is geen nieuwe auto.

Als je het helemaal goed wil doen, ben je natuurlijk alsnog een sloot geld kwijt. Maar met hier en daar wat poetswerk, een beetje mazzel en een rug hier en daar voor dingen die misgaan op de plank, kan je wel de levenservaring opdoen om een hele fraaie Aston te rijden voor weinig. Gewoon doen dus, als het een beetje kan. Of zou jij toch verder kijken naar een wat duurdere/nieuwere?