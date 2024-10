Er knap bij rijden in een BMW 8 Serie (G15), wat is de goedkoopste van Marktplaats?

Het is 2024 en de laatste generatie BMW 6 Serie is nu echt een oudere auto geworden. Daarmee is ook de nieuwigheid van de 8 Serie er wel af. De G15-generatie dan hè, die verscheen als coupé, cabrio en gran coupé. De eerste generatie 8 Serie met V12 is natuurlijk allang een bejaarde.

BMW 8 Serie op Marktplaats

Nu de G15-generatie enkele jaren jong is betekent dat afschrijving keurig zijn werk heeft gedaan. Toen BMW deze nieuwe generatie 8 Serie lanceerde was die voor de meeste mensen PEPERDUUR. Een onbereikbare GT, die met zijn vormen en motoren wel hebberig maakt. Hoe staat dat er inmiddels voor? Tijd om de goedkoopste BMW 8 Serie (G15) van Marktplaats aan een inspectie te onderwerpen.

De goedkoopste op het moment van schrijven is een keurige 840i. Dat is het leuke van de 8 Serie: deze is nooit met lullige motoren uitgebracht. Tenminste een zescilinder, kijk zo zien we het graag. De 840i betreft een 3.0 zes-in-lijn, goed voor 340 pk. Misschien niet de overdadige power die je van een 8 Serie verlangt, maar dan moet je maar doorsparen voor een 850i of een M8. Koppelfetisjisten kunnen shoppen voor een 840d.

Terug naar de goedkoopste BMW 8 Serie (G15) van Marktplaats. Een exemplaar uit 2019, met 59.981 kilometer op de klok. Het is een lekker exemplaar. Uitgevoerd in het wit, dus je kunt hem altijd nog inzetten als trouwauto voor de betere bruiloften. Oke, eerlijk is eerlijk. Een beetje verpaupering heeft plaatsgevonden, want de originele BMW-badges zijn foetsie. Ach dat is altijd nog wel te fixen. In het interieur zien we prachtige zwart lederen stoelen.

Voor 56.950 euro’s mag jij je eigenaar noemen van deze 8 Serie. Eerlijk, het uiterlijk van deze generatie is nog altijd prachtig naar mijn mening. Ja, het is een grote, lompe auto, welke absoluut excelleert op de snelweg tijdens de saaie kilometers.

De koets is prettig om naar te kijken. Zo’n auto waar je toch even je omdraait bij het uitstappen. Waan jezelf als een ware executive met smaak en check de advertentie op Marktplaats.