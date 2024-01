De beroemdste BMW 130i van Marktplaats

Jullie hadden natuurlijk gezien dat er een bekende BMW 130i op Marktplaats staat.

De BMW 130i kan je niet haten. Een zes-in-lijn onder de kap, achterwielaandrijving én praktisch voor alledag. Natuurlijk zijn we ook op Autoblog gecharmeerd van dit model. Dusdanig dat er een exemplaar voor een tijdje deel uitmaakte van de Autoblog Garage.

Onze mods, die nu ontbreken

Het was de BMW 130i timeshare edition, het gedeelde bezit van @michaelras en @wouter. Een better love story than Twillight én de beste 130i van het westelijk halfrond. Dat komt natuurlijk omdat de 130i gretig aangepakt is. Van de goedkoopste 130i van Marktplaats tot een high-end begeerlijke hot hatch. BMW M3 draagarmen, een onderstel van Cobra Suspension en een sper van Hardeman Motorsport voor het betere glijwerk.

Als je denkt hey: de 130i ziet er wat anders uit dan in het Autoblog-tijdperk, dat klopt. De koper heeft de BMW ontdaan van een aantal mods en deze op zijn eigen projectauto gebruikt. De 130i is nu terug naar fabrieksnieuw, met Bilstein B12 Pro veren als enige mod. Daarmee was onze BMW eigenlijk een soort donorauto, maar dan anders.

BMW 130i op Marktplaats: Koop dan

Uiteindelijk heeft de BMW 130i het warme Autoblog-nest verlaten. We hadden de auto op Marktplaats gezet en binnen een uurtje was het ding verkocht. Want zo begeerlijk is een BMW 130i nu eenmaal. Zeker als wij erin hebben gezeten uiteraard.

Als je destijds naast het net hebt gevist heb je bij deze een herkansing. De BMW 130i ex-Autoblog staat wederom op Marktplaats! Bovendien voor een scherp prijskaartje, natuurlijk lichten we deze kekke youngtimer dan even uit.

Het autobedrijf waar de 130i te koop wordt aangeboden heeft zelf de onderdelen van de 130i gehaald en geinstalleerd op de tracktool (ook een BMW 130i uiteraard) van de koper. Vervolgens is de ex-Autoblog BMW weer te koop aangeboden. Daar zijn we nu. De koper heeft naast de onderdelen van de blauwe 130i, zijn eigen tracktool met andere mods verder verbeterd. Onder andere nieuwe motorsteunen, nieuwe drijfstanglagers, RVS Goodridge remslangen en Ferodo FSF050 remvloeistof.

Voor €9.995 staat de uiterst knappe, net ingereden en bijna helemaal standaard BMW 130i op Marktplaats. De kilometerstand is met 243.065 nauwelijks hoger dan toen wij de hatchback verkochten. Kortom, zet de legende voort en koop deze 130i. Wellicht hangt de natuurlijke aroma van wouter nog ergens in het dashboardkastje.