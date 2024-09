BMW heeft een nieuwe instapper voor de 1 Serie, dit is de 116.

Schreef ik bijna 116i, maar dat mag niet meer bij de benzinemotoren van BMW hè. 116 it is. Vanmorgen kon je al lezen dat er nieuwe motorvariante naar de BMW 5 Serie Touring komen. Er is ook relevant nieuws voor de 1 Serie in vorm van een nieuwe instapper.

Tot voor kort was de 120 de goedkoopste BMW 1 Serie. Deze variant staat voor 41.506 euro in de prijslijsten. Deze mild hybride 1.5 liter driecilinder levert een prima 170 pk. Op basis van deze motor heeft BMW nu een variant met minder vermogen in de configurator opgenomen, de 116. Nu moet je opletten!

Goedkoopste BMW 1 Serie, doe het niet

48 pk voor nog geen 90 euro

Het is dezelfde motor, echter is het mild hybride aspect weggelaten vanwege kostenbesparingen. Daardoor loopt de CO2-uitstoot op en dus ook de belasting op dit model. Daardoor staat de goedkoopste BMW 116 voor 41.419 euro in de configurator. Inderdaad, dat is nog geen 100 euro (!) goedkoper dan de 120. De 116 is met 122 pk ook nog eens flink geknepen ten opzichte van zijn 170 pk broer.

Hier hoef je geen rekenmachine bij te pakken. Het is een no brainer om minimaal voor de 120 te gaan. Voor het minimale prijsverschil 48 pk extra. Kortom, de goedkoopste BMW 1 Serie wil je niet! Lekker laten staan die 116.

Het laat nog eens zien hoe ons belastingsysteem een grote stempel drukt op het uiteindelijke prijskaartje van een auto. De nieuwe 1 Serie is niet de enige BMW die de gevolgen draagt van onze belastingconstructie. Zo is de BMW M5 Touring nauwelijks duurder dan een M3 Touring, puur door de schonere uitstoot.

Nog even over de BMW 116, die dus niemand gaat kopen. De 122 pk instap-BMW heeft altijd de zeventraps automaat en sprint in 0-100 km/u in 9,8 seconden. Echt. Dit is de eerste en de laatste keer dat we het over de 116 gaan hebben. Pak die 8 tientjes extra en ga voor de 120. Graag gedaan.