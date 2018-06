De goedkoopste Lamborghini Murciélago van Autotrack

En op het moment van schrijven ook de enige.

Terwijl de Aventador inmiddels het handtasje is geworden onder de Lamborghini’s, is de Murciélago de Lambo-OG van de 21ste eeuw. Ze rijden niet comfortabel, het zicht is absoluut ruk en het onderhoud is om van te huilen. Aan de andere kant: ze zijn wel erg fraai, het is een supercar met vleugeldeuren en je hebt een heerlijke V12.

De goedkoopste Murciélago van Autotrack betreft een eerste generatie, met de 6.2 V12 en een handgeschakelde versnellingsbak. De gele Lambo heeft slechts 15.865 kilometer op de teller staan en stamt uit 2002. Het interieur is net als het uiterlijk, knalgeel. Je moet ervan houden, maar het past wel bij het karakter van de supercar. Zo op de foto’s lijkt de Murciélago zich in een keurige staat te begeven. Mag ook wel, met zo’n lage kilometerstand.

Voor 124.950 euro staat de toekomstige klassieker bij je op de oprit. Het betreft een origineel Nederlands geleverde Lamborghini. Check de advertentie op Autotrack.nl.