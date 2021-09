Durf jij: de goedkoopste Lamborghini van Marktplaats

Dat kan natuurlijk maar één model zijn, de goedkoopste Lamborghini op Marktplaats. Hoe diep moet je in de buidel tasten?

Afgelopen week bracht ondergetekende je een goedkope Ferrari 612. De insteek was origineel een spotgoedkope Ferrari vinden, maar we weten allemaal dat je enige optie een Mondial of een MR2 replica is. Dus moest een net-geen-tachtig-duizend-euro-kostende 612 je nog een beetje kunnen verleiden.

Goedkoopste Lamborghini van Marktplaats

Bij Lamborghini is een goedkoop exemplaar vinden al helemaal lastig, want zij hebben geen Mondial-verhaal. Over het algemeen is alles van Lamborghini van vroeger flink geld waard geworden. De goedkoopste Lamborghini van Marktplaats is een wat recenter model.

Je had het kunnen raden: het is een originele Gallardo. Dit was het eerste wapenfeit van Audi als Lambo-baas en het moest een soort baby-Lambo worden. Het kleine broertje van de Murcièlago. Dus moest de motor op dieet: de Gallardo kreeg de toen nog vijf liter grote V10 van Audi mee. Deze V10 groeide later naar 5.2 liter en dat is nog steeds de krachtbron die we vinden in de moderne Audi R8 en Lamborghini Huracán.

Goedkope Gallardo

Goed, die motor was dus een beetje kleiner in 2004, toen de goedkoopste Lamborghini van Marktplaats van de band rolde. De Gallardo haalt 500 pk uit die motor en alle wielen zijn aangedreven. De sprint naar 100 is gepiept in 4,2 seconden en je kunt door naar 309 km/u. Of een klein beetje minder: iemand wilde kennelijk wat meer bochtenwerk uit de Gallardo halen door een grote spoiler toe te voegen.

De goedkoopste Lamborghini van Marktplaats is gespoten in Grigio Altair met een zwart dak en gele remklauwen. Je kon de Gallardo krijgen met een handbak, maar deze heeft een e-Gear bak. (Half-)automaat dus. Schakelen gaat enkel met de flippers achter het stuur.

Prijs

Dit mooie staaltje Audi-isme met een Italiaans sausje is dus de goedkoopste Lamborghini op Marktplaats. De Gallardo in kwestie heeft 98.336 kilometer op de klok. Dat zorgt voor een meeneemprijs van 72.945 euro. Kopen kan op de advertentie van de Gallardo.