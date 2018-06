Range Rover zet streep door deze variant

Er waren te weinig geïnteresseerden.

De line-up van de Range Rover Evoque krijgt voor het 2019 modeljaar een wijziging. De huidige line-up bestaat uit de Evoque Coupé, de vijfdeurs Evoque en de Evoque cabrio. De laatste twee mogen blijven, de coupé gaat exit.

Tegenover Autocar heeft een woordvoerder van Land Rover gezegd dat de vraag naar de coupé tegenvalt. De verkopen zijn zo matig dat het autoconcern heeft besloten de variant uit het gamma te halen. Opmerkelijk genoeg mag de open Evoque wel blijven. Je zou denken dat dit ook geen populair model zou zijn, maar blijkbaar is de auto rendabel genoeg voor Jaguar Land Rover om de variant in de verkoop te houden.

Ongeveer 95 procent van de verkopen van de Evoque betreft de vijfdeurs variant. De overige vijf procent betreffen de coupé en cabrio, waar laatstgenoemde dus de populairste niche is. Daarmee blijft de nieuwe Range Rover SV Coupé over als de enige coupé van het modellengamma van de terreinwagenboeren. Deze valt echter qua prijs in een totaal andere categorie. Sterker nog, de in Genève gepresenteerde Range Rover is één van de duurste nieuwe SUV’s van Nederland met een prijskaartje van 390.000 ekkermannen.