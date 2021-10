Gedurfde Porsche-kleuren: dit zijn er 8

We maken een reis door het kleurenspectrum aan de hand van een aantal memorabele en herkenbare Porsche-kleuren.

Het gros van de Porsches die je op dagelijkse basis tegenkomt zijn niet bijster spannend (lees: saai) uitgevoerd. Het is zwart, grijs en zilver wat de klok slaat. Heel vreemd is dat niet, want het zijn ook gewoon auto’s waar zakenmensen representatief mee voor de dag willen komen.

Er zijn echter ook Porsches die niet als daily driver ingezet worden. Dat kan een 964 Cabrio zijn waarmee je lekker gaat cruisen, of het kan een 991 GT3 RS zijn waarmee je de Nordschleife gaat bedwingen. Zulke auto’s mogen gerust een opvallend kleurtje hebben. Gelukkig zijn ze in Zuffenhausen niet te beroerd om wat exotische tinten op te nemen in hun kleurenpallet. En dan hebben we het niet over PTS-kleuren, maar gewoon over kleuren die je zo kunt (of kon) aanvinken.

We zetten vandaag een aantal van de meest interessante Porsche-kleuren op een rijtje. De meeste Porsche-lijstjes worden op chronologische volgorde gerangschikt, maar deze keer doen we het ‘chromologisch’. Oftewel: we pakken het kleurenspectrum als leidraad.

Ultraviolet

Met het kleurenspectrum als uitgangspunt is Ultraviolet de enige juiste kleur om mee te beginnen. Alhoewel het in werkelijkheid natuurlijk helemaal geen kleur is. Porsche vat Ultraviolet echter op als ‘heel erg paars’. Dat kan natuurlijk ook.

Deze kleur werd in 2016 geïntroduceerd op de 991 GT3 RS Mk1 en dat is in principe ook de enige variant waarop deze kleur standaard werd geleverd. Ultraviolet zie je dus niet of nauwelijks op andere Porsches terug en eigenlijk ook niet op andere auto’s. Hiermee heb je dus echt iets unieks. In de jaren ’70 had Porsche overigens een vergelijkbare kleur: Royal Purple.

Pure Blue

Als we een stapje opschuiven in het kleurenspectrum belanden we bij blauw. Nu rijden er genoeg blauwe Porsches rond, maar het ene blauw is het andere niet. Misschien wel de meest opvallende kleur blauw is ‘Pure Blue’. Precies zoals de naam zegt is dit blauw in zijn puurste vorm. Gewoon donkerblauw, lichtblauw, groenblauw of paarsblauw, maar gewoon blauw.

Een speciaal model verdient een speciale kleur en daarom hadden de lakmengers van Porsche voor de 997 Speedster de kleur Pure Blue ontwikkeld. Om de auto extra speciaal te maken kwam de kleur ook terug in het interieur. Het grootste gedeelte van de 356 gebouwde exemplaren waren in Pure Blue uitgevoerd. Daarnaast was er maar één andere optie: Carrera White. Maar zeg nou zelf: Pure Blue is toch gewoon de kleur die je wil hebben?

Miami Blue

De bovengenoemde kleuren zijn onlosmakelijk verbonden met één model, maar dat geldt niet voor Miami Blue. Het is echter wél een karakteristieke Porsche-kleur, die je op een Ferrari, Lamborghini of McLaren een stuk minder vaak ziet. En al helemaal niet op een Audi, Mercedes of BMW.

Miami Blue is een lichtblauwe kleur die neigt naar groen. Het is een kleur die regelmatig wordt aangevinkt door Porsche-kopers die net even wat anders willen dan wit, grijs op zwart. Het mooie aan Miami Blue is dat het ook weer niet een te hoog ‘kijk mij’-gehalte heeft.

RS Green

Ten tijde van de 997 was Porsche eigenlijk heel bescheiden met kleuren. Er zijn bijzonder weinig 997’s uitgevoerd in een leuk kleurtje. Dat geldt overigens ook voor de andere Porsches uit die tijd. Zelfs de spectaculaire Carrera GT was bijna altijd ingetogen uitgevoerd.

Toch was er een Porsche die wat leven in de brouwerij bracht qua kleuren: de 997 GT3 RS. Deze was leverbaar in heftige kleuren als oranje en groen. En ook als de auto zelf in een zwart, wit of grijs was uitgevoerd dan waren de velgen en de striping wel in een opvallende kleur uitgevoerd.

Een van de meest typerende kleuren voor dit model was RS Green. Dit is een heerlijk opvallende kleur, die perfect past bij een hardcore circuitspeeltje als de GT3 RS.

Speed Yellow

Na groen komen we weer uit bij een primaire kleur: geel. Porsche heeft een heel scala aan geeltinten geleverd, waarvan Speed Yellow wellicht de bekendste is. Deze fraaie tint geel is net wat minder ‘in your face’ dan bijvoorbeeld Giallo Modena van Ferrari of het Racing Yellow wat Porsche tegenwoordig levert.

De kleur werd voor het eerst geïntroduceerd in 1993 en bleef tot en met 2012 in het kleurenpallet. De kleur is leverbaar geweest op de 911, de Boxster, de Cayman en – niet te vergeten – de 968. Op deze laatste was de kleur misschien nog wel het meest opvallend, omdat in de Clubsport-uitvoering ook de velgen meegespoten werden. Over gedurfd gesproken.

Lava Orange

Sommige kleuren hebben een buitengewoon toepasselijke naam, maar bij Lava Orange is dat niet helemaal het geval. Waar lava feloranje is, neigt deze kleur heel sterk naar rood.

Dat neemt niet weg dat ook dit weer een karakteristieke Porsche-kleur is. Het merk koos Lava Orange als de introductiekleur voor de 991 GT3 RS. Daarna werd de kleur niet geschrapt. Het was tevens de introductiekleur van de 991 GT3 Mk2. Op de gloednieuwe 992 GT3 is de kleur wederom te bestellen, tegen een bescheiden meerprijs van €3.770.

Amethyst Metallic

Dat een onalledaagse kleur ook stijlvol kan zijn bewees Porsche met de kleur ‘Amethyst Metallic’. Als een kleur vernoemd is naar een edelsteen weet je dat je goed zit.

Amethyst Metallic is een typische jaren ’90 kleur, die ook alleen in die periode is geleverd. Zowel de 911 als de 944, 968 en 928 konden in deze roodpaarse kleur besteld worden. Er waren helaas weinig klanten die dat ook daadwerkelijk deden. Maar dat maakt de kleur wel weer exclusiever.

Rubystone Red

We begonnen dit lijstje met een blauwpaarse kleur, dus om het cirkeltje rond te maken eindigen we met een roze kleur: Rubystone Red, ook wel bekend als Ruby Star. Dit is waarschijnlijk een van de meest gewaagde kleuren die Porsche ooit geleverd heeft. Rubystone Pink zou overigens een correctere benaming zijn geweest, maar dat bekt dan weer minder lekker.

De kleur werd in 1989 geïntroduceerd op de 964. Het is vooral een jaren ’90-kleur, maar ook moderne Porsches kunnen deze kleur prima hebben. Via het PTS-programma zijn er handjevol recente Porsches in deze kleur uitgevoerd. Porsche gebruikte Rubystone Red onlangs nog als voorbeeld om de mogelijkheden van het nieuwe PTS-programma voor de Taycan te illustreren.

