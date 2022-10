Vergeet de Renault Twizy, dit is de Mobilize Duo

Renault komt met een nieuwe mini-EV op de proppen. De naam is doodsaai, maar deze EV heeft wél coole vleugeldeuren.

Het is je misschien volledig ontgaan, maar vorig jaar heeft Renault een gloednieuw submerk in het leven geroepen. Naast Alpine en Dacia, is er nu ook, tromgeroffel… Mobilize. Deze tak van Renault houdt zich bezig met “stedelijke mobiliteit”. Streep die maar af op de bullshitbingokaart.

Mobilize EZ-1

Goed, wat houdt die stedelijke mobiliteit dan in? Piepkleine elektrische autootjes natuurlijk. Daar lieten ze vorig jaar al een voorbeeld van zien in de vorm van de Mobilize EZ-1, een Twizy-achtig geval.

Mobilize Duo

We krijgen nu het vervolg hierop te zien: de Mobilize Duo. Deze ziet eruit als een 45 km-autootje, wat het ook is. Je mag er dus al vanaf je zestiende mee rijden. Er komt echter ook een versie die 80 km/u kan. Net als bij de Renault Twizy dus, die hoogstwaarschijnlijk ook de basis vormt voor de Mobilize Duo.

Actieradius

Het goede nieuws is dat de Mobilize Duo een grotere actieradius krijgt dan de Twizy. Er is nog geen officiële WLTP-range, maar Mobilize belooft een actieradius van zo’n 140 km. De actieradius van de Twizy was maar 100 km en dat was nog volgens de NEDC-cijfers.

Scissor doors

De afmetingen zijn vergelijkbaar met die van de Twizy, al iets de Mobilize Duo iets langer en smaller. Om precies te zijn is de Duo 2,43 meter lang, 1,30 meter breed en 1,46 meter hoog. De Duo wordt overigens een stuk hoger als de deuren opengaan. Deze EV heeft namelijk heuse scissor doors. Net als een Lambo dus. En een Renault Twizy.

Duo

Binnen is er ruimte voor twee personen, die achter elkaar plaats moeten nemen. Vandaar ook de naam Duo. De tweede persoon hoeft niet per se een dwerg te zijn, want volgens Mobilize pas je ook met een lengte van 1,80 meter achterin.

Mobilize Bento

Naast de Mobilize Duo is er ook een bedrijfswagen-variant: de Mobilize Bento. In plaats van een tweede zitrij, heeft deze een laadbakje achterop, dat doet denken aan rugzakje. Hierin past een kleine 700 liter bagage. De droom van iedere flitsbezorger.

Abonnementen

Het is niet de bedoeling dat je de Mobilize Duo gaat kopen, want dat is natuurlijk heel erg 2010. In plaats daarvan kun je als particulier abonnementen afsluiten vanaf drie maanden. Voor zakelijk gebruik zijn er langlopende huurcontracten.

2024

De Mobilize Bento is te koop, pardon… te huur vanaf 2024. Het is nog niet bekend wanneer de Mobilize Duo voor particulieren beschikbaar is. Gelukkig hebben we de Renault Twizy nog.